«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Κανλάον – Εκτόξευσε τέφρα και αναβλήματα

Το ηφαίστειο Κανλάον, ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες, εισήλθε ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 02:55 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η τέφρα εκτοξεύθηκε σε ύψος τριών χιλιομέτρων, ενώ παρατηρήθηκαν και ηφαιστειακά αναβλήματα.

Το ηφαίστειο είχε δείξει σημάδια δραστηριότητας και τον Απρίλιο, ενώ ήδη από τον Δεκέμβριο είχε τεθεί σε συναγερμό επιπέδου 3, σε πεντάβαθμη κλίμακα. Ο συναγερμός αυτός παραμένει σε ισχύ, και η ζώνη ασφαλείας των έξι χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα παραμένει ενεργή.

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη διατάξει εκκενώσεις από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, με τα γύρω χωριά να έχουν αδειάσει προληπτικά από τους κατοίκους τους.

Η πρόσφατη έκρηξη χαρακτηρίζεται «μέτριας» έντασης, ωστόσο η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή. Οι αρχές προειδοποιούν για ενδεχόμενες νέες εκρήξεις και επισημαίνουν την ανάγκη αυξημένης προσοχής από όσους βρίσκονται σε κοντινές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 1996, μια ξαφνική έκρηξη στο Κανλάον είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις περιπατητές κοντά στην κορυφή του ηφαιστείου.

Explosive Eruption at Mt. Kanlaon NOW. Please pray for Negros. 🙏🏼 #Kanlaon #Halalan2025 (c) Dianne Abendan pic.twitter.com/LIsjUJgj8v

— Wild 🔥 (@hotpotato_04) May 12, 2025