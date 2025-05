DO’S: Λίγα λόγια και σοφά για σήμερα. Α! Και αφού έχεις φιλτράρει πολύ καλά το τι θες να πεις, τότε μόνο να το πεις! Γίνε περισσότερο υπομονετικός and go with the flow. Δώσε περιθώριο στους άλλους να σου εκφράσουν τη δική τους άποψη. Ζήτα βοήθεια από τους φίλους σου, για τα δύσκολα είναι άλλωστε. Πρόσεξε την εικόνα βγάζεις προς τα έξω, γιατί άλλο δείχνεις κι άλλο είσαι.

DON’TS: Μη γίνεις παρορμητικός λόγω του ότι έχει θολώσει εντελώς το μυαλό σου. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Όμως μην επιτρέπεις στην ένταση που νιώθεις να σε κάνει να κινείσαι εντελώς όπως να’ ναι. Μη βιαστείς να πεις «ναι» σε deals που θες να κλείσεις. Ειδικά αν υπάρχουν ακόμα κάποια θολά σημεία. Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.