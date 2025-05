Ποια είναι η 25χρονη που έχει βάλει φωτιά στη σχέση του Χιου Τζάκμαν με τη Σάτον Φόστερ;

Από τις αρχές των zeros, όταν και έκανε αισθητή την παρουσία του στο Χόλιγουντ ως Wolverine, αμέσως κατάφερε να ξεχωρίσει. Ήταν ωραίος, ταλαντούχος και ευγενικός. Ο Χιου Τζάκμαν, με το «καλημέρα», έγινε το νέο αγαπημένο και καλό παιδί στον χώρο του θεάματος.

Μια εικόνα που κατάφερε και τη διατήρησε για περίπου 25 χρόνια. Σταθερός στον γάμο του με την Ντέμπορα-Λι Φαρνές, μακριά από σκάνδαλα και με επαγγελματικές επιλογές που έδειχναν ωριμότητα. Ο 56χρονος ηθοποιός έμοιαζε αφοσιωμένος στην οικογένεια και την καριέρα του.

Ωστόσο όλα αυτά ήρθαν να αλλάξουν μέσα σε μερικούς μήνες. Το διαζύγιό του από την επί 27 χρόνια σύζυγό του ήταν ένα σοκ. Ωστόσο οι φήμες που άρχισαν να εμφανίζονται για «παράνομο» δεσμό με τη συμπρωταγωνίστρια του στο μιούζικαλ «The Music Man» και αστέρι του Μπρόντγουεϊ Σάτον Φόστερ, ήρθαν να τσαλακώσουν την εικόνα του.

Τελικά, με το που μπήκε το νέο έτος, οι δυο τους αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τον δεσμό τους, κλείνοντας τα αυτιά τους στα οποία σχόλια άκουγαν και έδειξαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν τη σχέση τους.

Βέβαια, μέσα σε αυτούς τους μήνες, έχουν ακουστεί διάφορα για δυσκολίες ανάμεσά τους, αλλά τα περισσότερα φαίνεται να κινούνται στη σφαίρα της υπερβολής. Και ξαφνικά εμφανίστηκε μια 25χρονη και άναψε νέες φωτιές στον Χιου Τζάκμαν.

Η Έλα Μπίτι είναι η συμπρωταγωνίστριά του στο θεατρικό «Sexual Misconduct of the Middle Classes» – ένα προβοκατόρικο έργο, που δείχνει τον απαγορευμένο έρωτα ενός μεσήλικα καθηγητή κολεγίου με την 19χρονη μαθήτριά του.

OK, μια ακόμα παράσταση είναι από τις τόσες που έχει κάνει στην καριέρα του ο Χιου Τζάκμαν. Και η Σάτον Φόστερ είναι κι αυτή στον χώρο του θεάματος, άρα γνωρίζει από αυτά. Ωστόσο, όσοι είδαν το έργο, μίλησαν για μια εκρηκτική χημεία ανάμεσα στους δύο.

Ιδιαίτερα όταν ο Τζάκμαν και η Μπίτι φιλιούνται παθιασμένα, ενώ υπάρχει μια σκηνή που ξαπλώνουν σε ένα γραφείο, με την 25χρονη να «κλειδώνει» τον σταρ του Χόλιγουντ με τα πόδια της.

Όπως περίμεναν όλοι, δεν άργησαν να ακουστούν οι πρώτες φήμες ότι κάτι ερωτικό υπάρχει ανάμεσα στον Χιου Τζάκμαν και την Έλα Μπίτι. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η Σάτον Φόστερ βρέθηκε στα παρασκήνια της παράστασης, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις φήμες αλλά μάλλον ήταν ήδη αργά.

Όσο για την Έλα Μπίτι; Είναι το νέο nepo-baby στη λίστα, καθώς μιλάμε για την κόρη του Γουόρεν Μπίτι και της Ανέτ Μπένινγκ. Τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος τα έκανε το 2024 μέσα από τη σειρά «Feud: Capote vs. The Swans», ενώ φέτος εκτός από συμπρωταγωνίστρια του Χιου Τζάκμαν, έκανε και την παρθενική της κινηματογραφική εμφάνιση στο φιλμ «If I Had Legs I’d Kick You».