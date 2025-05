DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά ζόρια και βάλε στο πρόγραμμα, ως προτεραιότητα, την ξεκούρασή σου. Πρέπει να αναλάβεις ενεργό δράση στα επαγγελματικά σου, όσο ζόρικα κι αν φαίνονται τα πράγματα εκεί. Παρατήρησε προσεκτικά αυτά που λένε και κάνουν οι άλλοι, για να δεις κι εσύ τι πρέπει να αλλάξεις από μεριάς σου. Go with the flow!

DON’TS: Μη γίνεις αυστηρός με τους άλλους, αλλά κυρίως μην κατακρίνεις τα λάθη που εκείνοι κάνουν. Ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που κάποτε στο παρελθόν προσπάθησαν να σου κάνουν το ίδιο. Be the bigger person, που λέμε. Μην κινείσαι απρόσεκτα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά ή τις υποχρεώσεις που έχεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου.