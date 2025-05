DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι νιώθεις χαλαρά και πορεύσου με αυτό το mood σε όσα έχεις να φέρεις εις πέρας. Άσε, λοιπόν, το (περιττό) άγχος και την πίεση πίσω σου- έστω για σήμερα. Δέξου βοήθεια από τους δικούς σου ανθρώπους μεν, δείξε τους και την ευγνωμοσύνη σου δε. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας! Στα επαγγελματικά, οργανώσου και κινήσου in your own way!

DON’TS: Μην είσαι κλειστόμυαλος, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις και μην αγνοείς τα δικά σου ενδιαφέροντα για το χατίρι κανενός! Από την άλλη, μην ανοίγεσαι για τα πάντα στους πάντες. Ή του ύψους ή του βάθους είσαι όμως! Μην πεις «όχι» σε βόλτες ή- ακόμα καλύτερα- σε κάποια εκδρομή που ίσως σου προταθεί σήμερα, καθώς έτσι μπορεί να σου φτιάξει παραπάνω η διάθεση!