Νεκρός από τους πυροβολισμούς δύο δραστών που του είχαν στήσει ενέδρα έπεσε ο βουλευτής Τσαρλς Ονγκόντο Γουέρε. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο του Ναϊρόμπι, στην Κένυα.

Δύο ένοπλοι ακολουθούσαν με μοτοσικλέτα το αυτοκίνητό του. Όταν το όχημα σταμάτησε σε φανάρι, ο ένας δράστης κατέβηκε, πλησίασε και πυροβόλησε επανειλημμένα από την πλευρά του συνοδηγού, πριν τραπεί σε φυγή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Ο Γουέρε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι από τον οδηγό του και έναν συνεπιβάτη, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη δολοφονία, κάνοντάς λόγο για «ειδεχθές και παράλογο έγκλημα». Τόνισε επίσης ότι η φύση του φαίνεται να ήταν στοχευμένη και προκαθορισμένη.

Ανώτεροι αστυνομικοί και ντετέκτιβ έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ξεκινώντας τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Οι δράστες διαφεύγουν της σύλληψης και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

VIDEO:

Police, Members of Parliament and Kenyans view the vehicle which the late Kasipul MP Charles Ong’ondo Were was on board when he was shot dead along Ngong Road near City Mortuary in Nairobi. pic.twitter.com/urdvedkE3i

— City Mirror (@citymirrorKE) April 30, 2025