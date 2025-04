Με τίτλο Bono: Stories of Surrender το νέο βιογραφικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ιρλανδού megastar της ροκ Μπόνο, κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα της AppleTV+ στις 30 Μαΐου.

Το ντοκιμαντέρ είναι ουσιαστικά η μεταφορά των απομνημονευμάτων του Μπόνο στην οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ φέρει την υπόσχεση να είναι μια «τολμηρή και λυρική οπτική εξερεύνηση της ζωής του Μπόνο».

Ο πολυβραβευμένος (22 φορές έχει σηκώσει το τρόπαιο των Grammy) σταρ της ροκ, δημιούργησε την εκπομπή βασισμένη στα επιτυχημένα απομνημονεύματά του, Surrender: 40 Songs, One Story.

Ωστόσο, η ταινία είναι μια μια μεταφορά του οne man show του Μπόνο, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music, and Some Mischief, μια παράσταση που επίσης βασίστηκε στο βιβλίο του.

Η επερχόμενη παραγωγή θέλει να είναι μια ματιά στη ζωή του frontman των U2 με τη συμμετοχή της «οικογένειας, των φίλων του». Το ντοκιμαντέρ θα φέρει στην οθόνη τον Μπόνο στους πολλούς ρόλους του, ως γιος, πατέρας, σύζυγος, ακτιβιστής και ροκ σταρ.

Το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα θα έχει επίσης ανέκδοτα πλάνα από τις sold out εμφανίσεις του το Beacon Theatre -τον Απρίλιο και Μάιο του 2023, ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε μια σειρά από 11 παραστάσεις στο εμβληματικό θέατρο της Νέας Υόρκης ερμηνεύοντας πολλά από τα τραγούδια των U2 που διαμόρφωσαν τη ζωή και την κληρονομιά του.

Το αποκλειστικό υλικό γυρίστηκε από την Apple Immersive Video δημιουργώντας μια «καθηλωτική εμπειρία με βίντεο 180 μοιρών που φέρνουν τον θεατή επάνω στη σκηνή με τον Μπόνο».

«Κάτι που πρέπει να ξέρετε για τους ερμηνευτές είναι ότι καθώς αναζητούν την αλήθεια, είναι ικανοί να πουν περισσότερα ψέματα από τους περισσότερους» λέει στο τρέιλερ καθώς τραγουδάει την επιτυχία των U2, Where the Streets Have No Name.

«Αποδεικνύεται ότι το πιο εκπληκτικό πράγμα στη ζωή μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω σχέσεις», είπε πριν προσθέσει ότι γνώρισε τη σύζυγό του, Άλι, την ίδια εβδομάδα που εντάχθηκε στους U2. Στο ντοκιμαντέρ ο Μπόνο αναφέρεται στις απώλειες και τις συγκρουσιακές σχέσεις με τους γονείς του.

«Την τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου ζωντανή», μοιράζεται, «ήταν στην κηδεία του πατέρα της. Ακούγεται σχεδόν υπερβολικά ιρλανδικό, το ξέρω. Η αντίδραση του πατέρα μου σε αυτή την τραγωδία ήταν να μην ξαναμιλήσει ποτέ γι’ αυτήν».

Η μητέρα του Μπόνο πέθανε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 14 ετών.

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Άντριου Ντόμινικ (Blonde, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), θέλει να «τραβήξει την αυλαία και να φωτίσει μια αξιοσημείωτη ζωή. Στην παραγωγή συμμετέχεχει και ο Μπρατ Πιτ με την εταιρεία παραγωγής του Plan B Entertainment.

«Γεννήθηκα με τις γροθιές μου ψηλά. Δεν γίνεται να παραδοθώ έυκολα»,λέει ο Μπόνο. «Αυτή είναι η ιστορία μου. Έχω κολλήσει με αυτήν».