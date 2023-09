Οι U2 γυρίζουν το βίντεο για το νέο single «Atomic City», στο Λας Βέγκας, ως τετράδα

Παρόλο που ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος Larry Mullen Jr. δε θα συμμετέχει στις εμφανίσεις των U2 στο Sphere του Λος Άντζελες για λόγους αποκατάστασης της υγείας του -ο Bram van den Berg θα πάρει τη θέση του στις συναυλίες- βρέθηκε μαζί με τους άλλους τρεις στο ρυμουλκόμενο όχημα που κυλούσε στην πόλη, έχοντας προφανώς λάβει μέρος και στην ηχογράφηση που έγινε νωρίτερα για το «Atomic City».

Το συγκρότημα ερμήνευσε, επίσης, μια αυτοσχέδια ακουστική εκδοχή του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», θυμίζοντας μια στιγμή από το βίντεο στο Λας Βέγκας, το 1987

Δείτε το βίντεο

Η σχέση τους με το Λας Βέγκας κρατάει χρόνια

Οι U2 θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους στο Sphere του Λας Βέγκας με τουλάχιστον ένα νέο τραγούδι: Το «Atomic City», ένα κομμάτι με θέμα το Λας Βέγκας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου ή πριν την εναρκτήρια συναυλία του συγκροτήματος. Βιντεοσκοπώντας ένα μουσικό κλιπ, η τετράδα έπαιξε επανειλημμένα το τραγούδι, ενώ ήταν τοποθετημένη σε ένα τρέιλερ με επίπεδη καρότσα που είχε σταματήσει στην οδό Fremont στο γεμάτο νέον κέντρο της πόλης.

Η ιστοσελίδα U2songs.com συγκέντρωσε, αμέσως, σχόλια και αναφορές από οπαδούς που κατέγραψαν βίντεο από τα γυρίσματα στο κέντρο του Λας Βέγκας, δημοσιεύοντας τους πλήρεις στίχους του τραγουδιού καθώς και βίντεο αποσπάσματα από τις εκτελέσεις και τα σχόλια του Bono. Ο αρθρογράφος ψυχαγωγίας της εφημερίδας Las Vegas Review Journal, ο John Katsilometes, ήταν επίσης παρών και παρείχε άφθονο υλικό των γυρισμάτων καθώς και ένα έντυπο ρεπορτάζ.

«Δεν ακούει τις εντολές των γιατρών»

«Οι τέσσερις μας ηχογραφήσαμε το τραγούδι. Δυστυχώς, ο Larry Mullen Jr. δεν θα είναι μαζί μας στο Sphere» είπε ο Bono στο κοινό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Katsilometes στην Review Journal. «Δεν ακούει τις εντολές των γιατρών… Ούτε και πολλοί από εμάς. Αλλά είναι εδώ απόψε… Χειροκροτήστε τον Larry Mullen Jr.».

Η άφιξη του φορτηγού που έσερνε το τρέιλερ στο κέντρο της πόλης δεν ήταν ένα αυθόρμητο γεγονός. Διακόσιοι πενήντα κομπάρσοι είχαν ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληρώθηκαν 150 δολάρια ο καθένας για τα γυρίσματα, στα οποία το συγκρότημα είπε τέσσερις φορές το «Atomic City».

Προφανώς δεν επιβλήθηκε απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στους κομπάρσους, καθώς σχεδόν κάθε παρατηρητής στα γυρίσματα φαίνεται να κρατάει ένα για να τραβήξει βίντεο. Οι θαυμαστές του χώρου που αναφέρθηκαν στο U2songs.com είπαν ότι τα backing tracks κατά τη διάρκεια του γυρίσματος φαίνεται να ήταν προηχογραφημένα, αλλά ο Bono τραγουδούσε ζωντανά.

Όπως παλιά

Ο Bono περιέγραψε το νέο τραγούδι ως «ένα rock ‘n’ roll 45άρι στην παράδοση του post-punk της δεκαετίας του ’70, των Blondie, των Clash… Το έχουμε κυκλώσει από παντού».

Ο τίτλος του νέου τραγουδιού αναφέρεται σε ένα παρατσούκλι που πήρε το Λας Βέγκας τη δεκαετία του 1940.

«I’m free / I came here for the fight / I’m front row in Las Vegas / And there’s a big one on tonight» λένε οι κορυφαίοι στίχοι στο τραγούδι με επίκεντρο την πόλη της αμαρτίας.

This looked like a cool assignment, and it was. One of the coolest. But it was also a lot of work, a lot of waiting, cajoling, negotiating positions and hoofing it downtown. That’s what makes @fleetwood_mads photography so impressive. Our staff is so talented, it gives me vertigo… pic.twitter.com/th3OCEulQx — John Katsilometes (@johnnykats) September 17, 2023

«Είναι κάτι σαν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί»

Το συγκρότημα ενθουσίασε επίσης τους παίζοντας -όχι σε backing track- μια νέα διασκευή του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For», το αρχικό βίντεο του οποίου γυρίστηκε επίσης στην ίδια περιοχή του κέντρου του Λας Βέγκας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πριν εγκατασταθεί η σημερινή υπαίθρια οροφή πάνω από τη διάσημη λεωφόρο.

Ο Bono είπε στο πλήθος ότι αναδιασκευάζουν το κλασικό ροκ τραγούδι του 1987, λέγοντας: «Ας το δοκιμάσουμε ως τραγούδι κάντρι. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι σαν Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί- είναι μια εξομολόγηση για το ότι δεν πηγαίνεις στην εξομολόγηση».

Σύμφωνα με το U2songs.com, ο Mullen ηχογραφούσε με το υπόλοιπο συγκρότημα στη νότια Γαλλία καθώς και σε δύο στούντιο στο Λος Άντζελες, με τον παραγωγό Steve Lillywhite, σε sessions που ολοκληρώθηκαν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Η ιστοσελίδα σημείωσε, ωστόσο, ότι ο Bono φαινόταν να αυτοσχεδιάζει ή να σαρώνει σε σημεία, υποδεικνύοντας ότι οι στίχοι μπορεί να ακουστούν αλλαγμένοι.

Το site των οπαδών σημείωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που το συγκρότημα εμφανίστηκε δημόσια μετά την ολοκλήρωση του «Joshua Tree» στα τέλη του 2019.

*Με στοιχεία από variety.com