DO’S: Απόφυγε να πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις, just for the plot, γιατί η μέρα δεν το σηκώνει καθόλου αυτό. Ούτε εσύ, δηλαδή, καθώς θα γίνεις σίγουρα πιεστικός, απόλυτος και αγύριστο κεφάλι. Παράλληλα, προσπάθησε να καταλάβεις και τους γύρω σου, τι θέλουν και τι ζητάνε, για να μπορέσεις να βγάλεις κάποια άκρη μαζί τους.

DON’TS: Μην πεις «ναι» σε επαγγελματικές προτάσεις που θα δεχτείς, ειδικά αν δεν έχεις εξετάσει πολύ καλά τα οικονομικά στοιχεία που εμπλέκονται σε αυτές πρώτα. Αυτό γιατί δεν αποκλείεται να πέσεις σε πλάνη και σε παγίδες, από τις οποίες δύσκολα θα μπορέσεις να βγεις μετά. Μη γίνεις πεισματάρης. Μην ανοίγεις τα χαρτιά σου σε όλους.