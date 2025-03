DO’S: Αν το θες, μπορείς να βγεις και να συναναστραφείς με κόσμο, ακόμα και με άτομα που είχες χαθεί το προηγούμενο διάστημα. Απλά, πρόσεχε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα θελήσεις να επικοινωνήσεις κάποιες ιδέες σου. Ταυτόχρονα, κινήσου με λογική και γίνε διπλωματικός σε έντονα σκηνικά που μπορεί να ξεσπάσουν εν τη παρουσία σου.

DON’TS: Μη γίνεις ούτε έντονος, αλλά ούτε βιαστικός, γιατί μάλλον υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Μην απαντάς άμεσα σε σκηνικά που βλέπεις ότι είναι άκρως θολά. Μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σε ωθεί σε συμπεράσματα, γιατί μάλλον θα είναι too good to be true. Μην αφήσεις τις υποχρεώσεις να σε πάνε πίσω στο κομμάτι των ερωτικών.