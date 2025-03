Autow Nite Superstore: Ό,τι πιο φρέσκο στην ελληνική electronic σκηνή 

Ακολουθώντας την κυκλοφορία του καινούργιου του δίσκου «Running Towards the End of the Light» και λαμβάνοντας διθυραμβικά σχόλια από διεθνή (Mixmag, Numéro, Kaltblut, Metal) όσο και εγχώρια μέσα (Avopolis, Καθημερινή), ο Autow Nite Superstore παρουσιάζει τη νέα του δουλειά, σ’ ένα all-nighter live στο new entry της Αθηναϊκής club σκηνής, Aux στο Γκάζι.

Από το liquid d’n’b του «Prism» μέχρι τα υπερβατικά breaks του «Albatros», κι από το newschool rap του «Sadboirave» μέχρι το μυώδες techno του «Can’t Stop the Fight», ο ANS δημιουργεί και παρουσιάζει ήχους που πάλλονται και ανακλώνται με καταιγιστικούς ρυθμούς σε ένα τεράστιο πλασματικό δωμάτιο.

Με εύστοχα επιλεγμένους guests, ορισμένοι εκ των οποίων θα τον συνοδεύσουν σε αυτό το ιδιαίτερο live, και με ενα hybrid set (live + dj set) , θέτει τις βάσεις για μια βραδιά όπου το «right-now» της σύγχρονης dance νοοτροπίας θα απελευθερώσει πλήρως το ηλεκτρισμένο potential του.

Από τις αναφορές του BBC Radio 6, του VICE, και του HATE, μέχρι τα «σπασμένα» remixes σε Rosalia και Tamta, φτάνοντας στον πρώτο δίσκο του που κυκλοφορεί σε φυσική μορφή (σε συλλεκτικό splatter βινύλιο από τη Warner Music), ο Autow Nite Superstore προσγειώνει το μεταλλαγμένο, υψηλών οκτανίων όραμά του στην Αθήνα, στις 14 Μαρτίου.

Μαζί του θα βρίσκονται ο local underground maverick, Eazy86, οι εγχώριοι indie heartbreakers Sworr, καθώς και το inferno «anadolu dance» σχήμα Kobrah Habibi (στο οποίο, μεταξύ άλλων, συναντάμε τον Ody Icons) με μια ιδιαίτερη performance.

Info

Πότε: Παρασκευή 14 Μαρτίου

Που: Aux Club (Αγ. Όρους 15, Γκάζι, Αθήνα).

Ώρα: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.