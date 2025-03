Porridge Radio: Θόρυβος και ποίηση

Οι Porridge Radio είναι ένα συγκρότημα, με έδρα το Λονδίνο, από το Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι δυναμικές, έντονες ζωντανές εμφανίσεις τους και οι συναισθηματικά φορτισμένοι στίχοι τους έχουν αποκτήσει ένα αφοσιωμένο κοινό και έχουν κερδίσει την εκτίμηση κοινού και κριτικών με τη μοναδική τους μίξη indie rock και post-punk ευαισθησίας.

Το 2020, το άλμπουμ τους «Every Bad» έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Mercury Prize, ενώ το 2022 κυκλοφόρησαν το «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky», το οποίο έφτασε στο Top 40 των βρετανικών charts.

Τον Οκτώβριο του 2024, οι Porridge Radio κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους, «Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me», μέσω της δισκογραφικής Secretly Canadian, με παραγωγή του Dom Monks (Big Thief, Laura Marling) και ηχογραφήθηκε ζωντανά, αποτυπώνοντας την ανεπιτήδευτη ένταση και τη συναισθηματική αμεσότητα που χαρακτηρίζουν το συγκρότημα.

Με το «Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me», οι Porridge Radio εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στα θέματα της αγάπης, της απώλειας και της προσωπικής εξέλιξης, προσφέροντας μια δυνατή, συγκινητική ακρόαση που επιβεβαιώνει τη θέση τους ως ένα από τα πιο ξεχωριστά συγκροτήματα της σύγχρονης indie σκηνής.

Porridge Radio

Που: An Club (Σολωμούν 13, Αθήνα)

Πότε: 6 Μαΐου

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.