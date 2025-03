Η φωτιά που ξεκίνησε γύρω στη 1 μ.μ. του Σαββάτου, προκάλεσαν εκκενώσεις και ανάγκασαν τους αξιωματούχους να κλείσουν τμήματα της Sunrise Highway προς τα ανατολικά, ενός δρόμου που οδηγεί στα Χάμπτονς, γνωστά για την πλούσια παραλιακή περιοχή τους, όπως μετέφερε γρήγορα ο Independent..

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ξεχωριστές πυρκαγιές άναψαν κατά μήκος ενός τμήματος επτά μιλίων του αυτοκινητόδρομου που περιβάλλει το Ίστπορτ και το Γουεστχάμπτον.

Το Pine Barrens είναι μια δασώδης, προστατευόμενη περιοχή που εκτείνεται σε 105.000 στρέμματα στην κομητεία Σάφολκ. Η Εθνική Φρουρά της πολιτείας έριξε νερό στις πυρκαγιές νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή της κομητείας Έντουαρντ Ρομέιν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τις πυρκαγιές.

Η Κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

#BREAKING: New York Governor Kathy Hochul declares state of emergency as MULTIPLE WILDFIRES rage in The Hamptons, Long Island pic.twitter.com/iWOmP0NLMP

— Hexdline (@HexdlineNews) March 8, 2025