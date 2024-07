Μια μανιασμένη πυρκαγιά έχει καταστρέψει την τουριστική πόλη Τζάσπερ του δυτικού Καναδά, καταστρέφοντας ενδεχομένως έως και το 50% των κατασκευών, και οι πυροσβέστες προσπαθούσαν την Πέμπτη να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κτίρια, δήλωσαν οι αρχές.

Το Τζάσπερ βρίσκεται στη μέση του ορεινού Εθνικού Πάρκου Τζάσπερ, στην επαρχία της Αλμπέρτα. Η πόλη και το πάρκο, που προσελκύουν περισσότερους από 2 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, εκκενώθηκαν τη Δευτέρα εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς, όταν οι αρχές εκτιμούσαν ότι υπήρχαν έως και 10.000 άνθρωποι στην πόλη και άλλοι 15.000 επισκέπτες στο πάρκο.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για τον χειρότερο εφιάλτη για κάθε κοινότητα», δήλωσε η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα Ντανιέλ Σμιθ στους δημοσιογράφους, ενώ έπνιγε τα δάκρυα. «Βλέπουμε δυνητικά 30% έως 50% δομικές ζημιές … αυτό θα είναι μια σημαντική ανοικοδόμηση», είπε, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά ήταν ακόμη εκτός ελέγχου. Το Parks Canada δήλωσε ότι υπήρξε «σημαντική απώλεια» κτιρίων μέσα στην πόλη και κάλεσε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμα.

Βίντεο από την πόλη έδειχνε οχήματα και ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν καεί ολοσχερώς, συμπεριλαμβανομένης μιας ιστορικής αγγλικανικής εκκλησίας. Η κάτοικος του Τζάσπερ Εύα Κορντουλιάκοβα άκουσε την είδηση ότι το σπίτι της καίγεται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το πρωί της Πέμπτης, ενώ επισκεπτόταν την οικογένειά της στην Τσεχία μαζί με τον επτάχρονο γιο της.

«Είμαι μια ανύπαντρη μητέρα που έμεινε άστεγη και άνεργη εν μία νυκτί», έγραψε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. «Το σπίτι μας χάθηκε. Δεν πρόλαβα να πάρω κανένα από τα υπάρχοντά μου». Ο δήμαρχος του Τζάσπερ, Ρίτσαρντ Ιρλαντ, δήλωσε ότι η πόλη άρχισε να συνειδητοποιεί «τον καταστροφικό αντίκτυπο» της πυρκαγιάς.

«Οι χθεσινοβραδινές πυρκαγιές απλά κατέστρεψαν τη μικρή, δεμένη ορεινή κοινότητά μας, η καταστροφή και η απώλεια που αντιμετωπίζουν τόσοι πολλοί από τους κατοίκους μας απλά δεν περιγράφεται», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, με τη φωνή του να σπάει.

Μια σημαντική ανησυχία για τους ανταποκριτές είναι αν η πυρκαγιά προκαλέσει ζημιές στον πετρελαιαγωγό Trans Mountain, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει 890.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα (bpd) από το Έντμοντον στο Βανκούβερ. «Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ζημιών στις υποδομές μας και οι αγωγοί συνεχίζουν να λειτουργούν με ασφάλεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διαχειριστής του αγωγού Trans Mountain.

Η CN Rail δήλωσε ότι ανέστειλε τις σιδηροδρομικές εργασίες μέσω της πόλης το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι συνθήκες της πυρκαγιάς επιδεινώθηκαν. Το λιμάνι του Βανκούβερ, το μεγαλύτερο του Καναδά, δήλωσε ότι αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού τις επόμενες ημέρες λόγω των γεγονότων στο Τζάσπερ..

Αυτή τη στιγμή καίνε 176 πυρκαγιές στην Αλμπέρτα, περισσότερες από 50 από τις οποίες είναι εκτός ελέγχου. Περίπου 10 από αυτές τις πυρκαγιές βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Βρετανική Κολομβία, όπου αντιμετωπίζονται 423 πυρκαγιές και υπάρχουν δεκάδες εντολές εκκένωσης και συναγερμοί. Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι συγκάλεσε συνεδρίαση της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών για να συζητήσει τις πυρκαγιές στην Αλμπέρτα.

«Κάθε ομοσπονδιακή υπηρεσία συντονίζεται, στέλνοντας πόρους στο Τζάσπερ, αναπτύσσοντας υποστήριξη για εκκενώσεις στην περιοχή και ενισχύοντας τις προσπάθειες πυρόσβεσης επί τόπου», ανέφερε ο Τρουντό σε ανάρτησή του στο Χ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και τα δάση που ξεραίνονται με προσάναμμα σήμαιναν ότι αυτή η χρονιά θα μπορούσε να είναι μια καταστροφική χρονιά για τις πυρκαγιές στον Καναδά.Η πυρκαγιά στο Τζάσπερ προκλήθηκε από κεραυνό το απόγευμα της Δευτέρας και τροφοδοτήθηκε από ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με το Parks Canada.

Οι φλόγες από την πυρκαγιά αυξήθηκαν σε ύψος 100 μέτρων (328 πόδια) και οι ισχυρές ριπές ανέμου το απόγευμα της Τετάρτης έσπρωξαν τη φωτιά 5 χιλιόμετρα (3 μίλια ) σε λιγότερο από 30 λεπτά, δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας και Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Αλμπέρτα Μάικ Έλις.

«Οποιοσδήποτε πυροσβέστης θα σας πει ότι δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα όταν έχεις ένα τείχος φλογών να σε πλησιάζει έτσι», δήλωσε ο Έλις.

