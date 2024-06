Οι δασικές πυρκαγιές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ) που μαίνονται στο Κεμπέκ υποχρέωσαν τις αρχές να δώσουν εντολή για την εκκένωση φυλακής υψίστης ασφαλείας και την απομάκρυνση περίπου 225 κρατουμένων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Καναδά (CSC).

The maximum-security prison in Port-Cartier has been evacuated due to wildfires. https://t.co/4Y6X9P1F8e

— CityNews Montreal (@CityNewsMTL) June 23, 2024