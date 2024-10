Κόλαφος το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ιταλική αστυνομία – Τι απαντά η Μελόνι

Ο παρατηρητής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας (ECRI) δέχθηκε τα πυρά της Τζόρτζοα Μελόνι και άλλων ηγετών μετά τη δημοσίευση έκθεσης που κατηγορεί την αστυνομία της χώρας για ρατσιστική και ομοφοβική κακοποίηση, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην τελευταία αναφορά της για την Ιταλία, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η ECRI, το ανεξάρτητο όργανο παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Ιταλία, άκουσε «πολλές μαρτυρίες για ρατσιστικό προφίλ από υπαλλήλους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου που επηρεάζει ιδιαίτερα την κοινότητα των Ρομά και τα άτομα αφρικανικής καταγωγής».

Οι μαρτυρίες για «συχνές δραστηριότητες ελέγχων με βάση την εθνοτική καταγωγή» τεκμηριώθηκαν από εκθέσεις κοινωνικών οργανώσεων και διεθνών οργάνων παρακολούθησης, πρόσθεσε η έκθεση.

Επιπλέον, η ECRI υποστήριξε ότι οι ιταλικές αρχές «δεν φαίνεται να έχουν επίγνωση της σημασίας του προβλήματος και δεν έχουν εξετάσει την ύπαρξη φυλετικού προφίλ ως πιθανή μορφή θεσμικού ρατσισμού».

Cuncil of Europe accuses Italy police of ‘racial profiling’. Allegation by independent human rights monitoring body ECRI #ANSA https://t.co/SR1cnp93WJ

— Ansa English News (@ansa_english) October 22, 2024