Χιλή: Φρικιαστικές εικόνες από τις πυρκαγιές – Απανθρακώθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στη Χιλή. Οι πυρκαγιές που εξακολουθούν να μαίνονται κυρίως στην παραθαλάσσια, τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 112 ανθρώπους και ο απολογισμός αυτός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς, την ώρα που πυροσβέστες συνεχίζουν τη σκληρή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο κάπου σαράντα ενεργές εστίες.

«Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, ξέρουμε ότι θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε χθες ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς. Χαρακτήρισε τις πυρκαγιές στην περιοχή Βαλπαραΐσο ως τη χειρότερη καταστροφή στη χώρα από τον σεισμό του 2010 που άφησε πίσω του περισσότερους από 400 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους. Αυτή «είναι η μεγαλύτερη τραγωδία που έχουμε ζήσει μετά τον σεισμό του 2010», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπόριτς.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγωδία τεράστιων διαστάσεων», δήλωσε ο πρόεδρος, ο οποίος επισκέφθηκε τις περιοχές που έχουν πληγεί.

Οι πυροσβέστες της Χιλής εκτιμούν πως υπάρχουν πολλά ακόμα θύματα από τη φωτιά, καθώς δεκάδες ήταν αυτοί που απανθρακώθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται από τη Χιλή προκαλούν τρόμο.

Ολόκληρες συνοικίες κατεστραμμένες, αυτοκίνητα παραδομένα στις φλόγες, σχεδόν 260.000 στρέμματα αποκαΐδια… Περίπου 1.400 πυροσβέστες, μαζί με 1.300 στρατιωτικούς και εθελοντές, συνεχίζουν σήμερα, για τέταρτη ημέρα, τον αγώνα για να περιορίσουν τις δεκάδες φωτιές στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κατά την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED).

«Πρέπει να πούμε ότι, με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από την ιατροδικαστική υπηρεσία, υπάρχουν 112 νεκροί (και) 32 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μανουέλ Μονσάλβε, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε πως οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν κάπου σαράντα μέτωπα υπό έλεγχο.

