DO’S: Εκμεταλλεύσου την άνοδο της ψυχολογίας σου, για να βγεις από το συναισθηματικό αδιέξοδο που βρίσκεσαι. Διεκπεραίωσε όλες τις υποχρεώσεις σου. Δούλεψε ατομικά και εμπιστεύσου τις δικές σου δυνάμεις, για να βγει η δουλειά γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά. Μόνο εσύ ξέρεις πως θέλεις να πάει το πράγμα, άρα do it yourself!

DON’TS: Μην αγνοήσεις τις λεπτομέρειες, γιατί αυτές κρύβουν τις λύσεις που αναζητάς. Μην αφήσεις τον προσωπικό σου χώρο χωρίς φροντίδα, γιατί αυτός είναι ίσως ένας λόγος εξαιτίας του οποίου δεν είσαι συγκεντρωμένος. Μην τάξεις παραπάνω από αυτά που έχεις σκοπό να εκπληρώσεις. Μην κωλώσεις να περάσεις στην πράξη. Προσπάθησε έστω.