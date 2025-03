Μια αποτρόπαια τάση έχει εμφανιστεί στο TikTok, με τους Ισραηλινούς δημιουργούς περιεχομένου να κάνουν φάρσες στα μέλη της οικογένειας ή τους φίλους τους προσποιούμενοι ότι ζητούν δωρεές για τα παιδιά της Παλαιστίνης που πλήττονται από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι δημιουργοί περιεχομένου καταγράφουν τον εαυτό τους να παριστάνουν κάποιον που συγκεντρώνει χρήματα για τα παιδιά, προσπαθώντας να συγκρατήσουν το γέλιο καθώς ο στόχος τους αντιδρά -συχνά με θυμό, βρισιές και απάνθρωπη ρητορική κατά του δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης.

Σε ένα viral βίντεο, η ισραηλινή influencer Yakir Bar Zohar προσεγγίζει περαστικούς στο δρόμο, ζητώντας δωρεές για πεινασμένα παιδιά από τη Γάζα, και σοκάρεται όταν κάποιος δέχεται να βοηθήσει. Ρωτάει αν είναι σίγουροι ότι θέλουν να κάνουν δωρεά «για τα παιδιά που θα γίνουν τρομοκράτες».

Σε ένα βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε με το κείμενο: « Κάναμε φάρσα στον πατέρα μου (ακροδεξιό), ότι κάνουμε δωρεά για τα παιδιά στη Γάζα», μια στρατιώτισσα ζητά από τον πατέρα της να κάνει δωρεά για τα παιδιά, γιατί «πρέπει και αυτά να λαμβάνουν φροντίδα».

Ο πατέρας της απαντά: «Ας πάνε στο διάολο και αυτά και όλοι όσοι τα βοηθούν».

Σε άλλα βίντεο οι έφηβοι που ακολουθούν αυτή την ανησυχητική (το λιγότερο) τάση γελούν με τις οργισμένες αντιδράσεις από γονείς που βωμολοχούν ακατάπαυστα μόνο στο άκουσμα της ιδέας να βοηθήσουν τα παιδιά της Παλαιστίνης. Μια μητέρα δηλώνει: «Αθώα παιδιά της Γάζας; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα», πριν τους ευχηθεί έναν οδυνηρό θάνατο.

New trend on TikTok: Israelis calling their dads and asking them “if they want to donate for children in Gaza” to see their reactions. (ill let u imagine their reactions). pic.twitter.com/NyqS7Wy9lb

— 🍉🕊 (@tiredpali) March 2, 2025