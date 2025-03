Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε χθες Κυριακή τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την έγκριση της αποστολής όπλων στο Ισραήλ προκειμένου, όπως τόνισε, «να τελειώσει τη δουλειά κατά του ιρανικού άξονα» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ronen Zvulun, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Νετανιάχου).

Ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και «το έδειξε στέλνοντάς μας τα πολεμοφόδια που μπλόκαρε» η κυβέρνηση του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα.

