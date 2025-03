Η κοινωνία έστειλε το μήνυμα για τα Τέμπη, αλλά η κυβέρνηση δείχνει να κωφεύει

Αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, λατρεμένες μου βιοπαλαίστριες, από χθες άρχισαν τα όργανα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο και αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα με την πρόταση δυσπιστίας που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Η σύνθεση

Εχω απορία να δω τη σύνθεση της επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας – και τον … ήρωα που θα προεδρεύσει. Μαθαίνω ότι πολλοί εντός της ΝΔ βρίσκονται σε μια φάση προπασχαλινή και λένε «απελθέτω απ’ εμού το ποτήριο τούτο». Ωστόσο, κάποιος ή κάποια θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο. Όπως έλεγε και ο Σταλόνε στην ταινία, it’s a dirty job but someone’s got to do it.

Κλίμα

Μη νομίζετε ότι το κλίμα που θα επικρατήσει θα είναι … πενταήμερης εκδρομής! Κάθε άλλο. Θα είναι πολύ ζόρικη κατάσταση. Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι ο κ. Τριαντόπουλος καλύπτει τον κ. Μητσοτάκη. Α, ναι το θυμήθηκα. Θα υπάρξει και αίτημα – από διάφορες πλευρές – να κληθεί ο πρωθυπουργός ως μάρτυρας για να εξεταστεί από την επιτροπή. Και διάφορα τέτοια. Το κλίμα είναι πυρακτωμένο πριν καν συγκληθεί η επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει….

Δυσπιστία

Επί του θέματος της πρότασης δυσπιστίας θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Την πρόταση δυσπιστίας ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ διά του κ. Σωκράτη Φάμελλου – που ήθελε να κατατεθεί την περασμένη Παρασκευή. Την ζήτησε επίσης το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ διά του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, που την ήθελε μετά από την έκδοση του πορίσματος. Τέλος πάντως πέρασε του κ. Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που υποφέρει δημοσκοπικά – και φοβάται πως εσωκομματικά τα πράγματα μπορεί να μην έχουν καλή κατάληξη για τον ίδιο – θέλει αυτή η εβδομάδα να είναι δική του – κατάδικη του! Με το βλέμμα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ετσι θέλει και η πρόταση δυσπιστίας να είναι δική του.

Αίτημα

Πάντως θα το είδατε πως ο ΣΥΡΙΖΑ κι η Νέα Αριστερά συμπλέουν. Και τα δύο κόμματα ζητούν εκλογές. Αν δεν κάνω λάθος μόνο αυτά – είναι και ο κ. Ανδρουλάκης που θέλει την πολιτική αλλαγή αλλά δεν θέλει … εκλογές!

Παρέμβαση

Πάντως στην διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση μομφής θα πάρει τον λόγο και θα μιλήσει και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς! Λείπει ο Μάρτης απ΄ τη Σαρακοστή; Οχι φυσικά. Προ ημερών έδωσε μία μικρή συνέντευξη και τοποθετήθηκε επί των συλλαλητηρίων. Τώρα; Οφείλω να ομολογήσω πως είναι και μία από τις απορίες του Μεγάρου Μαξίμου. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η παρέμβαση. Αναφορά στο έγκλημα των Τεμπών θα κάνει – δεν υπάρχει αμφιβολία. Ομως εκτιμώ ότι – κατά πάσα πιθανότητα – θα κάνει και μία γενικότερη κριτική τοποθέτηση έναντι της κυβέρνησης. Την οποία την θεωρώ «σινιάλο» προς διάφορες πλευρές για τα μελλούμενα….

Άμυνα

Ο κ. Άκης Σκέρτσος μαζί με τον υπουργό Παιδείας κ. Κυριάκο Πιερρακάκη είναι στην «πρώτη γραμμή» της επικοινωνιακής μάχης που δίνει η κυβέρνηση. Κι είναι χαρακτηριστική η ατάκα του κ. Πιερρακάκη «στον κόσμο δεν σηκώνεις το δάχτυλο». Σωστό. Αλλά ο άλλος φίλος μου ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης γι΄ αυτό τον λόγο είναι «στην απ΄ έξω»! Ετσι είναι το «χρηματιστήριο» της πολιτικής. Την μιά limit up την άλλη limit down….

Το μήνυμα

Χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το αίτημα περί σύστασης προανακριτικής για τον κ. Τριαντόπουλο, τα κυβερνητικά στελέχη έδειξαν ότι δεν πήραν το μήνυμα των συλλαλητηρίων. Ήταν σαν έτοιμοι από καιροί να πουν, «αθώος, αθώος» για τον υπουργό που κατηγορείται ότι πήρε την ευθύνη του μπαζώματος. Θα μου πείτε, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ένα αποτέλεσμα, ωστόσο η κυβέρνηση έχει ήδη κακό προηγούμενο επί του θέματος. Ποιός δεν θυμάται ότι η προηγούμενη επιτροπή δεν θεώρησε σκόπιμο να κληθεί ο κ. Τριαντόπουλος για εξηγήσεις, παρά το γεγονός ότι ήταν κάτι που ζητούσε η αντιπολίτευση. Και ποιός δεν θυμάται τους βουλευτές της συμπολίτευσης να χειροκροτούν όρθιοι τον τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην υπουργό Μεταφορών;

Τεκτονική αλλαγή

Αυτά όμως ήταν… last year. Έκτοτε έχει συμβεί τεκτονική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Κάπου 1 εκατ. και κάποιες χιλιάδες άνθρωποι στο δρόμο και κάπως έτσι κόπηκε η διάθεση για χειροκροτήματα. Το Μαξίμου γνωρίζει πως η κοινωνία περιμένει μια κίνηση από τον κ. Μητσοτάκη. Αν την κάνει, ίσως και να έχει κάποιες ελπίδες. Αν όχι και πάει στη λογική του «υπομονή, θα περάσει κι αυτό», τότε πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί προ μεγάλων εκπλήξεων.

Ενδιαφέρον

Δεν γνωρίζω αν το πήρε το μάτι σας, αλλά για μένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη στο Fox Νews στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε εκεί ο κ. Γεραπετρίτης πως «θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος» και «επιδοκιμάζουμε τη σαφή στάση των ΗΠΑ». Μάλιστα. Και συγχρόνως ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε για μία ακόμη φορά με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, στο οποίο είπε ότι το θέμα είναι δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Κι έκανε λόγο για την ανάγκη της «αμερικανικής στήριξης». Το μήνυμα εστάλη, ο αποδέκτης το έλαβε;