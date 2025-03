Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 04.03.2025]

DO’S: Διαχειρίσου όσα σε απασχολούν μεν, κάντο με έναν πιο χαλαρό και ήρεμο τόνο δε. Προτίμησε να διοχετεύσεις όλη την συσσωρευμένη σου ένταση σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες, όσο δύσκολο κι αν σου είναι, για να βγεις διπλά κερδισμένος στο τέλος της ημέρας. Σταθεροποίησε κάποιες από τις συνεργασίες σου, για να ηρεμήσεις κάπως.

DON’TS: Μην εθελοτυφλείς, όταν βλέπεις μαλ@κισμένες συμπεριφορές από συναδέλφους. It is what it is! Ταυτόχρονα, μην περιμένεις να αλλάξει κάτι δια μαγείας. Μην αρχίσεις το overthinking, αλλά μην τα κρατάς και όλα μέσα σου, γιατί θα σκάσεις. Μην αφιερώσεις χρόνο σε ασήμαντες συζητήσεις, μόνο σε αυτές που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς.