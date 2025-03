DO’S: Κράτα την ψυχραιμία σου no matter what. Stay in charge στα εργασιακά σου καθήκοντα, γιατί μάλλον κάτι ξέρεις παραπάνω. Ή έστω νιώθεις πιο σίγουρος από τους άλλους. Κινήσου προσεκτικά στα οικονομικά και άσε το άγχος στην άκρη. Αν είναι να κινηθείς παρασκηνιακά, οργάνωσέ το όσο καλύτερα μπορείς. Κλείσε όσες εκκρεμότητες έχεις.

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση να επηρεάσει σημαντικά τις κινήσεις και τις αποφάσεις σου. Μην αφήσεις τις πολλές και αντικρουόμενες σκέψεις σου να σου προκαλέσουν έντονη σύγχυση, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να δράσεις. Ταυτόχρονα, μην αφήσεις αυτό το μουντ να φανερωθεί σε τρίτους. Μην ασκήσεις πίεση ούτε σε άλλους, αλλά ούτε και στον εαυτό σου.