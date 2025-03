Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι σημειώθηκε βομβαρδισμός από το ισραηλινό πυροβολικό και από άρματα μάχης σε περιοχή κοντά στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ μπλόκαρε τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας έληξε το Σάββατο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε αμερικάνικη πρόταση για προσωρινή εκεχειρία στη Γάζα.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πήρε την προαναφερθείσα απόφαση σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, με τη Χαμάς να κάνει λόγο για «ωμό εκβιασμό» και «καθαρό πραξικόπημα» ενάντια στη συμφωνία εκεχειρίας.

«Βομβαρδισμός του πυροβολικού και βολές από ισραηλινά άρματα μάχης με στόχο περιοχές στα περίχωρα της πόλης Αμπασάν αλ Καμπίρα, ανατολικά της Χαν Γιουνίς», ανέφερε η Πολιτική Προστασία σε σύντομη ανακοίνωσή της, χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις.

Ερωτηθείς από το AFP ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

Το Al Jazeera, επικαλούμενο τοπικές πηγές, αναφέρει ότι τέσσερις συνολικά έχουν σκοτωθεί και πέντε έχουν τραυματιστεί από το πρωί της Κυριακής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις επιθέσεις στη Γάζα:

A Palestinian woman, Wafaa Fseifes, was killed this afternoon and others injured in an Israeli drone strike east of the town of Abasan, southern Gaza, in a major breach of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/ChuEYsq3qD

— Quds News Network (@QudsNen) March 2, 2025