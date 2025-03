Το Ισραήλ μπλοκάρει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ μπλοκάρει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, λίγες ώρες μετά την αποδοχή της πρότασης των ΗΠΑ για παράταση της εκεχειρίας στο πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Με τη λήξη της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τους ομήρους και υπό το φως της άρνησης της Χαμάς να αποδεχθεί το περίγραμμα του Γουίτκοφ για τη συνέχιση των συνομιλιών – στο οποίο συμφώνησε το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποφάσισε ότι από σήμερα το πρωί θα σταματήσει κάθε είσοδος αγαθών και προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας».

Στη συνέχεια προστίθεται ότι: «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει κατάπαυση του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας. Εάν η Χαμάς συνεχίσει την άρνησή της, θα υπάρξουν περαιτέρω συνέπειες».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Israeli occupation authorities have shut down the Karm Abu Salem crossing—the only gateway for essential supplies into Gaza—following Netanyahu’s decision to block humanitarian aid trucks. pic.twitter.com/iurVWB1kl1

Πριν από την ανακοίνωση Νετανιάχου, την είδηση μετέδωσαν τα ισραηλινά κανάλια 12 και 14.

«Η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τους Αμερικανούς», ανέφερε το Κανάλι 14.

Η Χαμάς λέει ότι η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι «φθηνός εκβιασμός» και «πραξικόπημα» κατά της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στην ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή οργάνωση χαρακτήρισε την ισραηλινή κίνηση ως «έγκλημα πολέμου και κατάφωρη επίθεση στη συμφωνία» και κάλεσε τους διαμεσολαβητές να υποχρεώσουν το Ισραήλ να τερματίσει τα τιμωρητικά μέτρα κατά της Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν επίθεση με drone ανατολικά της Μπέιτ Χανούν, στη βόρεια Γάζα, με έναν νεκρό και έναν τραυματία, «σε μια ακόμα παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: A Palestinian was just killed and another one injured in an Israeli drone strike east of Beit Hanoun, northern Gaza, in yet another breach of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/8vLEThwAvt

— Quds News Network (@QudsNen) March 2, 2025