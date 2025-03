Νέο βίντεο με ομήρους που κρατούνται στη Γάζα δημοσίευσε η Χαμάς – Για «κτηνώδη προπαγάνδα» μιλά το Ισραήλ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίμ αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσε το Σάββατο (1/3) στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μια ομάδα Ισραηλινών οι οποίοι κρατούνται όμηροι στη Γάζα, ενώ το μέλλον της εκεχειρίας παραμένει αβέβαιο.

Το βίντεο, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την αυθεντικότητά του, δείχνει τρεις ανθρώπους, δύο εκ των οποίων φαίνεται να είναι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι τον Φεβρουάριο. Ο τρίτος άνθρωπος στο βίντεο, με το πρόσωπό του ακάλυπτο, ζητά μιλώντας στα εβραϊκά από την ισραηλινή κυβέρνηση να τον αφήσει ελεύθερο. Μαζί τους εμφανίζονται και άλλοι δύο άνδρες, με τα πρόσωπά τους να φαίνονται θολά.

Στο τέλος του βίντεο, ένα μήνυμα προειδοποιεί ότι «μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα τους φέρει πίσω ζωντανούς».

Hamas brought several more hostages to the release point today and forced them to watch their fellow hostages being released while begging to go home. One of the hostages was Evyatar David, another was Guy Dalal Gilboa. They then made a propaganda video of them begging.

There… pic.twitter.com/o5SFAxbRMz

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) February 22, 2025