Από την μία ο Έλον Μασκ να τους ζητάει να απαντήσουν με email «τι έκαναν την περασμένη εβδομάδα», από την άλλη οι προϊστάμενοί τους να τους λένε να αγνοήσουν το συγκεκριμένο email και στην συνέχεια να επεμβαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και να ζητά με την σειρά του να υπακούσουν τις εντολές Μασκ.

Ο λόγος για τους εργαζόμενους των δημόσιων υπηρεσιών των ΗΠΑ, οι οποίοι κοντεύουν να τρελαθούν τις τελευταίες ώρες, μετά από αντικρουόμενες συμβουλές.

Μόλις 48 ώρες μετά την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ρωτούσε «τι κάνατε την περασμένη εβδομάδα;», το γραφείο που βρίσκεται πίσω από αυτό διευκρίνισε ότι οι απαντήσεις ήταν προαιρετικές, αφήνοντας τις υπηρεσίες να αποφασίσουν την προσέγγισή τους.

Όμως, καθώς η νέα αυτή οδηγία κοινοποιήθηκε στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι εργαζόμενοι που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση του κ. Μασκ θα απολυθούν.

Αργότερα το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Μασκ ενίσχυσε το τελεσίγραφο, δίνοντας στους εργαζόμενους μια τελευταία ευκαιρία να απαντήσουν.

Με μια ανάρτηση που παραπέμπει στη διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων «Μπομπ Σφουγγαράκη» διάλεξε να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που εκφράζουν αντιρρήσεις για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής DOGE και στενός συνεργάτης του Ίλον Μασκ.

«Κλαίω για τον Τραμπ. Κλαίω για τον Ίλον. Κατάφερα μία φορά να φτάσω στο γραφείο. Διάβασα μερικά emails. Έκλαψα λίγο περισσότερο για τον Τραμπ και τον Ίλον» γράφει σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TruthSocial.

Η αλληλογραφία από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) το Σάββατο, έδινε οδηγίες στους παραλήπτες να απαντήσουν με πέντε παραδείγματα για το τι έκαναν τις τελευταίες επτά ημέρες, χωρίς να αποκαλύψουν καμία απόρρητη πληροφορία. Οι παραλήπτες κλήθηκαν να απαντήσουν μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

Ο Μασκ, ο οποίος ηγείται του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (Doge), δήλωσε ότι η μη απάντηση θα θεωρηθεί ως παραίτηση.

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις, με τα συνδικάτα των ομοσπονδιακών εργαζομένων και τις ομάδες ακτιβιστών να καταθέτουν αγωγή στην Καλιφόρνια για να σταματήσει η εντολή αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Άμυνας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), Δικαιοσύνης και FBI -των οποίων ηγούνται πλέον διορισμένοι από τον Τραμπ- έδωσαν εντολή στους υπαλλήλους να αγνοήσουν την οδηγία. Αυτό οδήγησε σε εκτεταμένη αβεβαιότητα, με ορισμένους εργαζόμενους να λαμβάνουν αντιφατικά μηνύματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το αποτέλεσμα ήταν μια εκτεταμένη αμηχανία, καθώς οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι αντιμετώπιζαν αβεβαιότητα σχετικά με την απασχόλησή τους. Πολλοί εξέφρασαν επίσης σύγχυση για τις αντικρουόμενες οδηγίες που τους είχαν δοθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

«Κατάφερνα να μας τρελάνουν», δήλωσε στο BBC ένας εργαζόμενος που εργάζεται στο HHS και ζήτησε να μην κατονομαστεί για το φόβο αντιποίνων.

Το απόγευμα της Δευτέρας, το OPM πραγματοποίησε μια κλήση με τους επικεφαλής των ανθρώπινων πόρων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και δήλωσε ότι εναπόκειται σε κάθε φορέα να καθορίσει πώς θέλει να χειριστεί την οδηγία που έλαβαν οι εργαζόμενοι το Σάββατο, σύμφωνα με το CBS News.

Το ίδιο απόγευμα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το αίτημα του κ. Μασκ ήταν μια «ιδιοφυής» κίνηση.

«Υπήρξε πολλή ευφυΐα στην αποστολή του», είπε.

«Προσπαθούμε να μάθουμε αν οι άνθρωποι εργάζονται και έτσι στέλνουμε μια επιστολή στους ανθρώπους, παρακαλώ πείτε μας τι κάνατε την περασμένη εβδομάδα. Αν οι άνθρωποι δεν απαντήσουν, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει τέτοιο άτομο ή να μην εργάζεται».

«Και μετά αν δεν απαντήσετε είναι σαν να είστε κατά κάποιο τρόπο ημι-απολυμένοι», είπε ο Τραμπ.

Ο κ. Μασκ υποστήριξε ότι ενεργούσε σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Με την επιφύλαξη της διακριτικής ευχέρειας του Προέδρου, θα τους δοθεί άλλη μια ευκαιρία», έγραψε στο Χ, αναφερόμενος προφανώς στους εργαζόμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του μέχρι το τέλος της Δευτέρας. «Η μη ανταπόκριση για δεύτερη φορά θα έχει ως αποτέλεσμα την απόλυση».

Failure to respond a second time will result in termination. https://t.co/04xzgScXfj

Subject to the discretion of the President, they will be given another chance.

«Το αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν εντελώς ασήμαντο, καθώς το κριτήριο για να περάσει κανείς το τεστ ήταν να πληκτρολογήσει μερικές λέξεις και να πατήσει το κουμπί αποστολή!», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

«Ωστόσο, τόσοι πολλοί απέτυχαν ακόμη και σε αυτό το ανόητο τεστ, παροτρύνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τους διευθυντές τους. Έχετε δει ποτέ τέτοια ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ για το πώς ξοδεύονται οι ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ ΦΟΡΟΙ;»

The email request was utterly trivial, as the standard for passing the test was to type some words and press send!

Yet so many failed even that inane test, urged on in some cases by their managers.

Have you ever witnessed such INCOMPETENCE and CONTEMPT for how YOUR TAXES are… https://t.co/QjSmY4ezpg

— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025