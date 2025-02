DO’S: Κινήσου λίγο πιο μαζεμένα και επιφυλακτικά στο σπίτι, αλλά be the one in control σε κάποια σκηνικά. Άκου τι σου λέει η διαίσθησή σου, αλλά μείνε και ανεπηρέαστος από κάποιες φοβίες και άγχη που σου βγάζει στην επιφάνεια. Ψάξε τις αιτίες πίσω από κάποια σκηνικά ή και λόγια. Διοχέτευσε όλη την αρνητική ενέργεια στη δουλειά, μπας και βγει κάτι καλό.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με πράγματα που θα σου χαλάσουν τη διάθεσή ή θα σε ζορίσουν, κυρίως, ψυχολογικά. Μην αφήνεις και τις σκέψεις σου, όμως, να στο κάνουν αυτό. Μη μένεις στα λόγια που δεν συνοδεύονται από πράξεις στα γκομενικά. Γενικά μην αγνοήσεις αυτόν τον τομέα σήμερα, καθώς πολλά και διάφορα αυτά που θα προκύψουν.