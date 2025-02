Συγχαρητήρια έφθασαν χθες, Κυριακή, απ’ όλο τον κόσμο στο γερμανό συντηρητικό ηγέτη Φρίντριχ Μερτς για την εκλογική νίκη στις βουλευτικές εκλογές στην Γερμανία.

Τα συγχαρητήρια από τις ΗΠΑ για τον Μερτς

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν μεταξύ των πρώτων που συνεχάρησαν τον Μερτς.

«Φαίνεται ότι το συντηρητικό κόμμα στη Γερμανία κέρδισε τις πολύ μεγάλες και πολυαναμενόμενες εκλογές», έγραψε ο Τραμπ με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, την Truth Social. «Όπως έγινε και στις ΗΠΑ, ο λαός της Γερμανίας κουράσθηκε από την ατζέντα που πήγαινε κόντρα στην κοινή λογική, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια και τη μετανάστευση, και κυριάρχησε για τόσα πολλά χρόνια», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα για τη Γερμανία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», πρόσθεσε. «Συγχαρητήρια σε όλους – πολλές περισσότερες νίκες θα ακολουθήσουν!!!».

Η Ευρώπη για το αποτέλεσμα των εκλογών

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως μίλησε με τον Μερτς για να «τον συγχαρεί για τη νίκη του», ενώ τηλεφώνησε επίσης στον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Είμαστε περισσότερο αποφασισμένοι παρά ποτέ να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί για τη Γαλλία και τη Γερμανία και να εργασθούμε για μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Je viens de m’entretenir avec @_FriedrichMerz pour le féliciter de sa victoire aux élections allemandes. J’ai aussi eu un échange avec @OlafScholz pour lui dire mon amitié en cette soirée. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire de grandes choses ensemble… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2025

«Σ’ αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, είμαστε ενωμένοι στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ο κόσμος και η ήπειρός μας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε επίσης τα συγχαρητήριά του στον Μερτς με καταχώρισή του στο X.

«Μια ξεκάθαρη φωνή από τους ψηφοφόρους και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

I congratulate the CDU/CSU and @_FriedrichMerz on their victory in the Bundestag elections. A clear voice from the voters, and we see how important this is for Europe. We look forward to continuing our joint work with Germany to protect lives, bring real peace closer to Ukraine,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2025

«Κοιτάζουμε μπροστά για να συνεχίσουμε την κοινή δουλειά μας με τη Γερμανία για να προστατεύσουμε ζωές, να φέρουμε την πραγματική ειρήνη πιο κοντά στην Ουκρανία και να ενισχύσουμε την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε επίσης τα συγχαρητήριά του στον Μερτς για «την ξεκάθαρη εκλογική νίκη του».

«Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε στενά με τη μελλοντική κυβέρνησή σας για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες μας», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.

Congratulations to @_FriedrichMerz and @CDU/@CSU on their clear election victory today. Looking forward to working closely with your upcoming government to further strengthen the partnership between our two countries. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 23, 2025

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογέων σχολίασε: «Μια αποφασιστική νίκη για την πολιτική μας οικογένεια, τη Γερμανία και την Ευρώπη» και συνέχισε τονίζοντας: «Ένα πράγμα είναι σαφές: θα είστε ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας».

A decisive victory for our political family, for Germany, and for Europe. Congratulations @_FriedrichMerz! One thing is clear: you will be Germany’s next chancellor. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) February 23, 2025

Ο 69χρονος Μερτς έλαβε επίσης μηνύματα υποστήριξης από συντηρητικούς ηγέτες απ’ όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Όρπο, ο Κροάτης Αντρέι Πλένκοβτς και ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά» με τον νικητή των γερμανικών εκλογών Φρίντριχ Μερτς «για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και πιο αυτόνομη».

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αντόνιο Κόστα εκφράζει τα συγχαρητήριά του στον Φρίντριχ Μερτς για τη νίκη του στις γερμανικές εκλογές και τονίζει: «Αυτές μπορεί να είναι δύσκολες στιγμές. Ξέρω όμως ότι, όπως και στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδώσει και θα βγει πιο δυνατή».