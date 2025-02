Politico για Φρίντριχ Μερτς: Ο νέος ισχυρός ηγέτης της Ευρώπης καθώς οι ΗΠΑ της γυρίζουν την πλάτη

Ποτέ στην ιστορία ένας αρχηγός κυβέρνησης της Γερμανίας δεν είχε μεγαλύτερη συγγένεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνει το Politico σε μια πρώτη προσπάθεια ανάγνωσης του γερμανικού εκλογικού αποτελέσματος. Ο Μερτς έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ περισσότερες από 100 φορές, σύμφωνα με τον δικό του απολογισμό, και θεωρεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν ως ένα από τα πρότυπά του.

Ο Mερτς, του οποίου η συντηρητική συμμαχία φαίνεται να κέρδισε τις εθνικές εκλογές της Κυριακής με 29% των ψήφων, σύμφωνα με τα exit polls, αγαπά ιδιαίτερα ένα αστείο του Ρίγκαν που συνοψίζει τον αμερικανικού τύπου σκεπτικισμό του Γερμανού ηγέτη για κρατική παρέμβαση: «Οι εννέα πιο τρομακτικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα είναι: «I’m from the Government, and I’ m here to help», δηλαδή «είμαι από την κυβέρνηση και είμαι εδώ για να βοηθήσω»

Αλλά ακριβώς τη στιγμή που ο Μερτς βρίσκεται στα πρόθυρα της ανάληψης της εξουσίας στη Γερμανία, η αγαπημένη του Αμερική έχει μετατραπεί από απαραίτητος φίλος σε φρένο. Ο Mερτς και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες βλέπουν όλο και περισσότερο τις ΗΠΑ όχι πια ως φάρο – αυτή τη «λαμπερή πόλη πάνω στον λόφο», όπως ήθελε να την αποκαλεί ο Ρίγκαν – αλλά μάλλον ως μια άλλη δύναμη που ενώνεται με τη Ρωσία και την Κίνα για να απομακρυνθούν σταθερά από τις ολοένα και πιο εύθραυστες δημοκρατίες τους.

“Αυτή είναι πραγματικά τώρα η αλλαγή μιας εποχής”, είπε ο Μερτς στη σκηνή στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance στην ομιλία του που έθεσε τα κεντρώα κόμματα της Ευρώπης – όχι τη Ρωσία ή την Κίνα – ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Αν δεν ακούσουμε το σήμα αφύπνισης τώρα», πρόσθεσε ο Μερτς, «ίσως να είναι πολύ αργά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η εμφάνιση του Βανς στο Μόναχο είναι πιθανό να μείνει στην ευρωπαϊκή ιστορία ως μια αλλαγή εποχής εξίσου σημαντική με την ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2007 στο ίδιο συνέδριο, όταν ο Ρώσος πρόεδρος ουσιαστικά κήρυξε τον πόλεμο στη φιλελεύθερη τάξη των ΗΠΑ. Τώρα, η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι που της γυρίζει την πλάτη.

Οι Γερμανοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Μερτς, άργησαν ιδιαίτερα να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα, δηλώνοντας μέχρι πρόσφατα ότι η διατλαντική συμμαχία θα αντέξει παρά τα σαφή μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ ότι θα σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, θα αμφισβητήσει την προθυμία των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ευρώπη και να δράσουν για να ενισχύσουν τις ακροδεξιές, φιλικές προς το Κρεμλίνο δυνάμεις.

Για τον Mερτς, έναν ομολογημένο «ατλαντιστή», δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο αγενής αφύπνιση. Το ερώτημα που θα καθορίσει τη θητεία του θα είναι αν μπορεί να οδηγήσει τη Γερμανία και την Ευρώπη στην υπεράσπιση της φθίνουσας φιλελεύθερης τάξης χωρίς τις ΗΠΑ — ή εάν, όπως πρότεινε ο Μερτς στο Μόναχο, είναι ήδη σχεδόν πολύ αργά.

Η άνοδος και η πτώση του Mερτς και η επιστροφή του

Δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε φανταστεί ο Μερτς ως την πολυπόθητη νίκη του.

Γεννημένος μια δεκαετία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Sauerland, μια αγροτική, ορεινή περιοχή της Δυτικής Γερμανίας, ο Mερτς ήταν ένας λιγότερο θεαματικός μαθητής και ένας από νωρίς καπνιστής και πότης επιρρεπής σε πειθαρχικά προβλήματα. Παρά αυτό το επαναστατικό σερί, επηρεάστηκε από τη βαθιά ενσωματωμένη συντηρητική κουλτούρα της περιοχής και εντάχθηκε στην κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση ενώ ήταν ακόμη στο γυμνάσιο. Αφού υπηρέτησε μια σύντομη θητεία στον στρατό, ο Μερτς πήγε στο πανεπιστήμιο στη Βόννη, τότε πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας, όπου σπούδασε νομικά.

Ο Μερτς έγινε συντηρητικός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1989, τη χρονιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου, και, πέντε χρόνια αργότερα, εξελέγη στη γερμανική Μπούντεσταγκ, όπου ανέπτυξε στενή σχέση με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τον ισχυρό υποστηρικτή της CDU και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την κηδεμονία του Σόιμπλε, ο Μερτς ανέβηκε στην ιεραρχία και θεωρήθηκε πιθανή επιλογή για υποψήφιος καγκελάριος.

Ωστόσο, η άνοδός του έληξε το 2002, όταν έχασε έναν αγώνα εξουσίας με την πιο κεντρώα Άνγκελα Μέρκελ.

Ο Μερτς, μη βλέποντας κανέναν ρόλο για τον εαυτό του στο CDU υπό τη Μέρκελ, αποσύρθηκε στα μετόπισθεν και, εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, δημοσίευσε μια ανακοίνωση προς τις ελεύθερες αγορές με τίτλο «Τόλμησε για περισσότερο καπιταλισμό». Ένα χρόνο αργότερα, άφησε την Bundestag για να εργαστεί ως εταιρικός δικηγόρος, ενώ ανέλαβε επίσης το τιμόνι της Atlantik-Brücke, μιας οργάνωσης λόμπι που υπερασπίζεται τους διατλαντικούς δεσμούς.

Ενώ με την Atlantik-Brücke, ο Mερτς πίεσε για μια εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – Η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συνεργασία, ή TTIP – και σφυρηλάτησε στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ, δικτυώνοντας με Αμερικανούς πολιτικούς και εταιρικούς ηγέτες. Ένα από τα αγαπημένα του μέρη στις ΗΠΑ, είπε στον βιογράφο Volker Resing, είναι η Προεδρική Βιβλιοθήκη Ronald Reagan στο Simi Valley της Καλιφόρνια, όπου είναι θαμμένος ο πρώην πρόεδρος.

Πάνω από μια δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα, ο Mερτς συμμετείχε σε μια σειρά εταιρικών διοικητικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένης μιας τετραετούς θητείας με την αμερικανική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων BlackRock, μια περίοδο που υπολογίζει ως από τις πιο ευτυχισμένες στη ζωή του, σύμφωνα με τον βιογράφο Resing. Ο Mερτς λέει ότι αυτή τη φορά του παρείχε πολύτιμη εμπειρία εκτός πολιτικής, αλλά οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι απλώς χρησιμοποίησε τις πολιτικές του διασυνδέσεις για να πιέσει για ισχυρά συμφέροντα, κάνοντας τον εαυτό του εκατομμυριούχο στη φάση εκείνη της ζωής του.

Όταν η Μέρκελ παραιτήθηκε από την ηγεσία του CDU το 2018, ο Μερτς είδε την ευκαιρία να επιστρέψει στην πολιτική. Ο κεντρισμός και η γενναιόδωρη πολιτική της Μέρκελ για τους πρόσφυγες, πίστευε ο Μερτς, έπληξαν τη δεξιά πλευρά του CDU και επέτρεψαν την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία ή AfD. Ο Μερτς ξεκίνησε να αναιρεί μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της Μέρκελ και είχε στόχο να τραβήξει απότομα το CDU προς τα δεξιά. Το κόμμα, που αναζητούσε επανλιδρυση μετά από 16 χρόνια ηγεσίας της Μέρκελ και μια εκλογική ήττα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Όλαφ Σολτς του SPD, το 2021, τελικά τον εξέλεξε ως πρόεδρό του στις αρχές του 2022, στην τρίτη του προσπάθεια να πάρει τη πολυπόθητη αυτή θέση.

Ριψοκίνδυνος ή λαϊκιστής;

Αν και ο Μερτς και οι συντηρητικοί του αναδείχθηκαν νικητές στις εκλογές την Κυριακή, οι έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο κοινό.

Σε μια χώρα που διατηρεί σε γενικές γραμμές έναν βαθύ σκεπτικισμό για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο πλούτος και ο χρόνος του Mερτς στην BlackRock, την αμερικανική εταιρεία επενδύσεων, αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία. Δεν βοηθάει το γεγονός ότι ο Mερτς ταξιδεύει τακτικά σε όλη τη χώρα με το δικό του δικινητήριο αεροπλάνο, με το οποίο πετά ο ίδιος, έχοντας εκπληρώσει ένα όνειρο ζωής να πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 50 του.

«Ο Φρίντριχ Μερτς δεν είναι πραγματικά πολύ αγαπημένος, αλλά τον σέβονται», δήλωσε στο POLITICO κοντά στα τέλη του περασμένου έτους, ο Γκούντερ Όετινγκερ, πρώην υψηλόβαθμος πολιτικός του CDU και Ευρωπαίος επίτροπος.

Ωστόσο, ο Mερτς έχει επίσης τη φήμη ότι είναι παρορμητικός, αδύνατος και επιρρεπής σε λαϊκίστικες κρίσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη μετανάστευση. Οι υπερασπιστές του λένε ότι είναι απλώς ένας ριψοκίνδυνος – με το χαρακτηριστικό που πήρε από τα χρόνια του στον ιδιωτικό τομέα – και κάποιος που δεν πτοείται από μια οξεία συζήτηση.

Η δραστική αλλαγή

Ο Μερτς κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του λίγο πριν τις εκλογές. Μετά από μια σειρά επιθέσεων σε αιτούντες άσυλο τους μήνες πριν από την ψηφοφορία, ο Μερτς παρακολούθησε το κόμμα του να υποχωρεί σταθερά στις δημοσκοπήσεις , ενώ το AfD ανέβαινε. Τον Ιανουάριο, αφού ένας Αφγανός στη Βαυαρία επιτέθηκε με μαχαίρι σε μια ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας σε ένα πάρκο, σκοτώνοντας ένα παιδί και έναν άνδρα που προσπαθούσε να προστατεύσει τα παιδιά, ο Mερτς αποφάσισε ότι ήταν ώρα για μια δραστική αλλαγή.

Σε μια κίνηση ταμπού που αποδυνάμωσε το μεταπολεμικό «τείχος προστασίας» της Γερμανίας γύρω από την ακροδεξιά, ο ίδιος και οι συντηρητικοί του CDU/CSU συντάχθηκαν με το AfD για να προσπαθήσουν να περάσουν από το κοινοβούλιο μια σειρά από σκληρά μέτρα μετανάστευσης – συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για απόρριψη αιτούντων ασσύλου στα σύνορα.

Σε απάντηση στην αποδοχή της υποστήριξης του AfD από τον Μερτς, δεκάδες χιλιάδες αγανακτισμένοι διαδηλωτές βγήκαν σε πόλεις σε όλη τη χώρα. «Ο Mερτς δεν μπορεί πλέον να είναι αξιόπιστος», είπε ο Σολτς, του οποίου το κεντροαριστερό SPD ήρθε τρίτο στις εκλογές της Κυριακής. Οι ψηφοφόροι, που υποστήριζαν σε μεγάλο βαθμό τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Μερτς, τελικά διαφώνησαν, θέτοντας τον Μερτς στην εξουσία.

Ο απογοητευμένος «ατλαντιστής»

Οι Γερμανοί συντηρητικοί ήλπιζαν εδώ και καιρό ότι οι σκληρές συνοριακές πολιτικές του Μερτς, το επιχειρηματικό υπόβαθρο και η εξοικείωση με τις ΗΠΑ θα τον κάνουν αγαπητό στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μερτς είναι ένας από τους Γερμανούς που συνδέονται καλύτερα στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τόμας Σίλμπερχορν, συντηρητικός νομοθέτης που ειδικεύεται στις διατλαντικές σχέσεις. «Από αυτή την άποψη, είμαι πολύ σίγουρος. Ξέρει επίσης τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Είναι συνηθισμένος στη νοοτροπία ότι πρέπει να μιλάς καθαρά».

Ο Μερτς έχει ορκιστεί να κάνει «συμφωνίες» με τον Τραμπ. Σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα, πρότεινε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να πάρει την καλή πλευρά του Τραμπ αγοράζοντας αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και ενισχύοντας τις αμυντικές δαπάνες, έτσι ώστε η Γερμανία να είναι σταθερά πάνω από τον στόχο δαπανών του ΝΑΤΟ του 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Παρά την αγάπη του προέδρου των ΗΠΑ για τους δασμούς, ο Μερτς πρότεινε επίσης την ιδέα να προσπαθήσει να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, η οποία κατέρρευσε κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

Μέχρι πρόσφατα, ωστόσο, η προσέγγιση του Mερτς για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης Τραμπ συνίστατο κυρίως στην άρνηση της πρόκλησης.

Μόλις μια μέρα πριν από την ομιλία του Βανς στο MSC, το Atlantik-Brücke, ο διατλαντικός όμιλος λόμπι όπου ο Mερτς ήταν επικεφαλής κατά το παρελθόν, δημοσίευσε ένα δοκίμιό του για τη διατλαντική σχέση. «Η συμμαχία μας με την Αμερική ήταν, είναι και θα παραμείνει ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια, την ελευθερία και την ευημερία στην Ευρώπη», έγραψε ο Μερτς. Με τον Τραμπ, συνέχισε, «οι διατλαντικές σχέσεις θα αλλάξουν ξανά και όμως θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε κοινές αξίες, συμφέροντα και μια κοινή υπόσχεση προστασίας εντός του ΝΑΤΟ».

Λίγες μέρες αργότερα, ο τόνος του Mερτς άλλαξε δραστικά και προειδοποίησε για μια υπερατλαντική ρήξη.

«Οι διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης αποκτούν μια εντελώς νέα ποιότητα», έγραψε σε ένα σημείωμα προς τους υποστηρικτές του μετά την ομιλία του Βανς. «Τώρα δεν είναι πλέον «μόνο» η άμυνα, τώρα πρόκειται για τη βασική μας κατανόηση της δημοκρατίας και μιας ανοιχτής κοινωνίας». Ο Μερτς συνέκρινε τη στιγμή με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν, όπως το έθεσε, «ξυπνήσαμε από τα όνειρά μας και έπρεπε να μάθουμε να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μας δεν είναι πια αυτό που έπρεπε να είναι».

Οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησύχησαν ακόμη περισσότερο όταν ο Τραμπ, λίγες μέρες αργότερα, κατηγόρησε την Ουκρανία —όχι το Κρεμλίνο— για την έναρξη του πολέμου και στη συνέχεια αποκάλεσε τον Ουκρανό Πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy «δικτάτορα».

Μετά από αυτό, ο Μερτς προειδοποίησε τους υποστηρικτές σε μια συγκέντρωση στην πολιτεία της Έσσης ότι η «αυτοκρατορική συμπεριφορά στην κορυφή του κράτους» στις ΗΠΑ μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Η απάντησή μας μπορεί να είναι μόνο ότι πρέπει επιτέλους να γίνουμε ανθεκτικοί, ικανοί να αμυνθούμε και ικανοί να σταθούμε στα πόδια μας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του την επόμενη μέρα, ο Μερτς προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για τον Τραμπ να τερματίσει την προστασία του ΝΑΤΟ και άφησε να εννοηθεί μια σημαντική στρατηγική αλλαγή , λέγοντας ότι η Γερμανία έπρεπε να συζητήσει το ενδεχόμενο «πυρηνικού διαμοιρασμού ή τουλάχιστον πυρηνικής ασφάλειας» με τις ευρωπαϊκές πυρηνικές δυνάμεις, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Προηγουμένως, οι Γερμανοί συντηρητικοί είχαν ταχθεί υπέρ της διατήρησης ισχυρών δεσμών με τις ΗΠΑ λόγω των εκκλήσεων από το Παρίσι για καλλιέργεια της ευρωπαϊκής «στρατηγικής αυτονομίας».

Η ρητορική αλλαγή του Μερτς έδειξε πόσο νευριασμένος είναι τώρα από την κυβέρνηση Τραμπ. Το ερώτημα τώρα είναι εάν ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας θα καταφέρει να οδηγήσει την ΕΕ —η ίδια που αντιμετωπίζει την άνοδο των φιλικών προς τη Ρωσία, ακροδεξιών κομμάτων— σε μια θεμελιωδώς νέα κατεύθυνση.

Ο Mερτς εκφράζει τώρα την προθυμία, αν και ο δρόμος προς τα εμπρός παραμένει θολός.

«Μέσα σε αυτήν την Ευρώπη, η Γερμανία πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο», είπε ο Μερτς στο συλλαλητήριο στην Έσση. Πρέπει να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη», πρόσθεσε. «Εγώ είμαι αποφασισμένος να το κάνω».

Πηγή ΟΤ