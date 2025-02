Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Thilo Schmuelgen, επάνω, ο πτέραρχος Τσαρλς Μπράουν).

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρώην πιλότο μαχητικού που ορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν ν΄αναλάβει τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε την αποπομπή της ναυάρχου Λίζα Φραντσέτι, αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού

«Ζήτησα επίσης από τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναζητήσει υποψηφιότητες για πέντε επιπλέον θέσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χέγκσεθ με ανακοίνωσή του ενημέρωνε ότι είχε αποπέμψει τη ναύαρχο Λίζα Φραντσέτι, αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού.

Η απομάκρυνση του δεύτερου Αφροαμερικανού που υπηρέτησε ως ανώτερος στρατηγός των ΗΠΑ και της πρώτης γυναίκας στο Μικτό Επιτελείο φαίνεται να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα από μια κυβέρνηση που ξορκίζει την ποικιλομορφία και την αναγνώρισή της στον στρατό και την ευρύτερη διοίκηση, επισημαίνει το CNN.

«Υπάλληλος της DEI»

Ο Χέγκσεθ αποκάλεσε τη Φραντσέτι «υπάλληλο της DEI (Ποικιλομορφία, Ισότητα, Συμπερίληψη)» στο βιβλίο του το 2024, στο οποίο έγραψε: «Αν πλήττονται οι ναυτικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον μπορούμε να κρατάμε το κεφάλι ψηλά. Γιατί τουλάχιστον έχουμε άλλη μια πρωτιά! Η πρώτη γυναίκα μέλος του Μικτού Επιτελείου — Ζήτω».

Είπε επίσης ότι ο στρατηγός Τζέιμς Σλάιφ, αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, απολύθηκε και πως «αναζητούσε υποψηφιότητες» για τους Γενικούς Εισαγγελείς του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, υποδεικνύοντας ότι θ’ αντικατασταθούν.

«Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, εγκαθιστούμε νέα ηγεσία που θα επικεντρώσει τον στρατό μας στη βασική του αποστολή της αποτροπής, της μάχης και της νίκης πολέμων», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Αμυνας.