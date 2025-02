Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διορίζει την Άλις Τζόνσον, της οποίας την ποινή ισόβιας κάθειρξης μετέτρεψε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ως «pardon czar» (τσάρος αμνηστίας) για να τον συμβουλεύει σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης.

Ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε, σύμφωνα με τους New York Times τον διορισμό της κ. Τζόνσον κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τον εορτασμό του Μήνα Μαύρης Ιστορίας στον Λευκό Οίκο, στην οποία συμμετείχε η κ. Τζόνσον.

Να σημειωθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν, βοήθησε να τραβήξει την προσοχή στην καταδίκη της για ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ.

Η κ. Τζόνσον πρόκειται να επισημοποιήσει έναν ρόλο που είχε αναλάβει στο τέλος της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ, ο οποίος περιελάμβανε την υποβολή, κατόπιν αιτήματος του προέδρου, ενός καταλόγου ανθρώπων που πίστευε ότι άξιζαν χάρη.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κ. Τζόνσον θα τον συμβουλεύει σε υποθέσεις ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια εγκλήματα και οι οποίοι είχαν λάβει ποινές που δεν είναι πιθανό να εκδοθούν σήμερα. Η υπόθεση της κ. Τζόνσον θεωρήθηκε ως παράδειγμα των δρακόντειων νόμων για την επιβολή ποινών που έπλητταν δυσανάλογα τους μη βίαιους παραβάτες, ιδίως τις γυναίκες και τα μέλη μειονοτικών ομάδων.

«Δεν έπρεπε να είχε συμβεί», πρόσθεσε για την περίπτωσή της. «Δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Γι’ αυτό θα εξετάσετε και θα κάνετε συστάσεις και θα ακολουθήσω αυτές τις συστάσεις».

Η υπόθεση της Τζόνσον έγινε γνωστή μετά από ένα viral βίντεο της που μιλούσε από τη φυλακή και τράβηξε την προσοχή της Κιμ Καρντάσιαν. Το 2018, η Καρντάσιαν επικαλέστηκε προσωπικά την υπόθεση της Τζόνσον στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018