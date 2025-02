DO’S: Fake it till you make it. Ή αλλιώς προσποιήσου ότι είσαι καλά, μέχρι να το πιστέψεις κι εσύ. Επικεντρώσου είτε σε αυτά που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα, είτε σε αυτά που σε εξελίσσουν. Τα υπόλοιπα…στο καλό! Οργάνωσε καμιά περιπετειώδη εκδρομή, που ξέρεις! Γίνε πιο παρατηρητικός, για να φωτίσεις υπόγεια- παρασκηνιακά σκηνικά.

DON’TS: Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, αλλά μην αμελείς και τα πιο ουσιώδη. Γι’αυτό τα κάνεις μπάχαλο μετά! Μη γίνεις απόλυτος, αλλά ούτε και απότομος. Το λογικός μου αρέσει πολύ καλύτερα! Μη γίνεις ούτε βιαστικός ή και αντιδραστικός, νομίζοντας πως έτσι θα αποβάλεις τα αρνητικά σου συναισθήματα. Αμμ δε!