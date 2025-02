DO’S: Στα επαγγελματικά, do everything in your own way, καθώς νιώθεις (και ισχύει) πως το έχεις. Όσο πιο ελεύθερα εκφράζεσαι, τόσο περισσότερη έμπνευση θα έχεις και το ανάποδο! Επικεντρώσου στα σχέδιά σου, αλλά ταυτόχρονα, βρες χρόνο και για τους δικούς σου ανθρώπους. Πες «ναι» στις εκδρομές και στην χαλάρωση.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε έξτρα ευθύνες, όσο υπερβολικές κι αν σου φαίνονται. Κυρίως, όμως, μην εκφράσεις την άρνησή σου με έντονο και αυθάδη τρόπο. Μην τα πάρεις στο κρανίο, αν δεις ότι το τωρινό σου πρόγραμμα δεν σου επιτρέπει να υλοποιήσεις όλους σου τους στόχους μονομιάς. Μην είσαι μέσα στο άγχος όλη την ώρα.