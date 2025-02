Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στέφαντσουκ απάντησε στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του ότι η Ουκρανία «χρειάζεται σφαίρες, όχι κάλπες».

Η ανάρτηση του Στέφαντσουκ είναι λογοπαίγνιο στα αγγλικά (σ.σ. bullets οι σφαίρες, ballots οι κάλπες).

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου σημείωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένκσκι «εκλέχθηκε σε δημοκρατικές εκλογές» και ότι «ηγείται της μάχης για την ελευθερία».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ρωσία ποτέ δεν ήθελε την ειρήνη και ζήτησε κι άλλα όπλα και κυρώσεις εναντίον της Μόσχας από τη Δύση.

Η ανάρτηση στο Χ:

❗ Ukraine needs bullets, not ballots.

📌 President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was elected in democratic elections. Today, he is leading the fight for freedom, independence and the lives of Ukrainians.

📌 Elections in Ukraine will take place. And they will be held…

— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 19, 2025