Πούτιν: «Η Ουκρανία δεν θα αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις» – Τι είπε για τις συνομιλίες Ρωσίας, ΗΠΑ

Ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα των διμερών συνομιλιών Ρωσίας και ΗΠΑ που έγιναν στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι ενημερώθηκε για ό,τι συζητήθηκε και τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ναι, ενημερώθηκα. Τις αξιολογώ πολύ θετικά, υπάρχουν αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η «εμπιστοσύνη» με τις ΗΠΑ για να τερματιστεί η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

«Χωρίς ενίσχυση του επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, είναι αδύνατο να επιλυθούν πολλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης», είπε ο Πούτιν σε ομιλία του που μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

«Ο στόχος αυτής της συνάντησης (σ.σ. στο Ριάντ) ήταν ακριβώς η αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

JUST IN: 🇷🇺🇺🇸 Russia and the United States officially agree to restore diplomatic relations, President Putin says. pic.twitter.com/R2aqno7Ovm

— BRICS News (@BRICSinfo) February 19, 2025