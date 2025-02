Εκπρόσωπος της ΕΕ για Ουκρανία: Η Ρωσία προσπαθεί να μας διχάσει – Οι ΗΠΑ να μην πέσουν στην παγίδα της

Να μην πέσουν στην παγίδα της Ρωσίας κάλεσε τις ΗΠΑ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στον απόηχο της συνόδου ΗΠΑ – Ρωσίας στο Ριάντ και στις μετέπειτα δηλώσεις Τραμπ που κατηγόρησε το Κίεβο ότι ευθύνεται για τον πόλεμο και έδειξε στον Ζελένσκι την έξοδο, καθώς ζήτησε να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να μας διχάσει. Ας μη μπούμε στην παγίδα της. Δουλεύοντας μαζί με τις ΗΠΑ, μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη – με τους όρους της Ουκρανίας», αναφέρει η κ. Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ.

Together with European Foreign Ministers, I spoke to @SecRubio after his talks in Riyadh.

Russia will try to divide us. Let’s not walk into their traps.

By working together with the US, we can achieve a just and lasting peace – on Ukraine’s terms.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 18, 2025