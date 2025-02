Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Σιμπίχα έγραψε στο Χ ότι η Ουκρανία «άντεξε την πιο φρικτή στρατιωτική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και τρία χρόνια ολοκληρωτικού πολέμου».

Πρόσθεσε ότι ο ουκρανικός λαός και ο Ζελένσκι «αρνήθηκαν να υποκύψουν στις πιέσεις του Πούτιν».

«Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει την Ουκρανία να παραδοθεί. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να υπάρχουμε», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση στο Χ:

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.

The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.

Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 19, 2025