Κέντρικ Λαμάρ: Με τρία άλμπουμ στο top 10, βασιλιάς της ραπ που γράφει ιστορία

Mετά το θρίαμβο του στο Super Bowl και ενσωματώνοντας πλέον το beef με κάθε επισημότητα στην εμφάνιση του, ο Κέντρικ Λαμάρ απολαμβάνει την κυριαρχία στα charts του Billboard.

O Κέντρικ Λαμάρ έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ράπερ με τρία άλμπουμ στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200 ταυτόχρονα.

Ο Αμερικανός ράπερ εμφανίζεται σε τρεις θέσεις της κορυφαίας δεκάδας αυτής της εβδομάδας με το πρόσφατο άλμπουμ του GNX στο Νο. 1 της λίστας.

Το GNX ανέβηκε από την τέταρτη στην πρώτη θέση της δεκάδας για δεύτερη εβδομάδα από την ημερομηνία κυκλοφορίας του, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η εμφάνιση του στο Super Bowl υπενθύμισε τη δισκογραφία του ράπερ με το DAMN να είναι στη θέση 9 και το Good Kid, M.A.A.D City στη 10η θέση.

Το DAMN είχε εμφανιστεί στο top 10 του Billboard 200 ξανά τον Μάρτιο του 2018 και το Good Kid, M.A.A.D City τον Νοέμβριο του 2012.

Ο Λαμάρ εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή του Super Bowl στο Λος Άντζελες μαζί με τη dream team της hip-hop (βλ. Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem και 50 Cent) τρία χρόνια πριν.

Πλέον ο ράπερ έχει εδραιώσει την επιδραστικότητα στην urban κουλτούρα και τη ραπ και είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του μουσικού είδους.

View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

Με την καλλιτεχνική διευθύντρια του σόου Σέλεϊ Ρότζερς, ο Λαμάρ ενσωμάτωσε πολιτικές και άλλες αναφορές στο σόου του ενώ έγινε ακόμη και το αναπάντεχο style icon της σεζόν.

Υπολογίζεται ότι 127 εκατομμύρια θεατές είδαν τον ράπερ να χαμoγελά στην κάμερα, καθώς χρησιμοποίησε τη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl για να επιτεθεί ακόμη μία φορά με στίχους από το βραβευμένο με Grammy τραγούδι του Not Like Us στον αντίπαλό του, Καναδό ράπερ, Drake.

Ο Κέντρικ Λαμάρ έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Drake και των στοιχείων που ο Καναδός σταρ εκπροσωπεί, την εμπορική επιτυχία και τις μελωδίες του που είναι περισσότερο ποπ και όχι hip hop, όπως υποστηρίζει.

Μια μεγάλη εμφάνιση

Ο Κέντρικ Λαμάρ πραγματοποίησε ένα αυθεντικό hip-hop σόου στο φετινό Super Bowl πριν από την νίκη των Philadelphia Eagles επί των Kansas City Chiefs στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης.

Το σόου ξεκίνησε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον(Samuel Jackson) ντυμένο ως «Θείο Σαμ» και τον βραβευμένο με Πούλιτζερ καλλιτέχνη, όπου πριν από λίγες ημέρες θριάμβευσε στα Grammy κερδίζοντας 5 βραβεία, να βγαίνει σκυμμένος πάνω σε ένα μαύρο Buick GNX του 1987, το ίδιο με τον τίτλο του άλμπουμ του που κυκλοφόρησε πέρσι. Στο πλευρό του, μια δυναμική ομάδα χορευτών ντυμένοι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με το Variety.

Στο 13λεπτο σόου, ο γεννημένος στο Κόμπτον αστέρας του χιπ-χοπ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όπως μεταξύ άλλων τα Squabble Up, Humble, DNA, Man at the Garden, Peekaboo και φυσικά, το Not Like Us, στο οποίο κατηγορεί τον ράπερ Drake για παιδοφιλία και ήταν το στοίχημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αν θα ακουστεί στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου.

Με αποσπάσματα του τραγουδιού, να ακούγονται κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του ο ράπερ δήλωσε κάποια στιγμή στη σκηνή: «Θέλω να ερμηνεύσω το αγαπημένο τους τραγούδι, αλλά ξέρετε ότι τους αρέσει να κάνουν μηνύσεις», αναφερόμενος στη μήνυση δυσφήμισης του Drake, στο Spotify και στη δισκογραφική εταιρεία Universal Music.

Ωστόσο αποφάσισε να το καθυστερήσει λίγο ακόμη ερμηνεύοντας το Luther με τη εντυπωσιακή με κόκκινο σύνολο SZA και την παλαιότερη επιτυχία τους All the Stars από το soundtrack του Black Panther.

Αμέσως μετά ήταν η στιγμή που όλοι περίμεναν και όλοι συζητούσαν.

Ο Λαμάρ, ερμήνευσε το Not Like Us μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αφαιρώντας την λέξη «παιδόφιλος» από τους στίχους.

Οι χορευτές κινήθηκαν με απόλυτη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η συμμετοχή της Serena Williams, η οποία ήταν πρώην φίλη του Drake, ήταν μία από τις εκπλήξεις του σόου.

Το τραγούδι tv off ήταν ο επίλογος της εντυπωσιακής εμφάνισης του ράπερ, ενώ το παρών στο σόου έδωσε και ο παραγωγός και DJ Mustard.