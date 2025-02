Με βουρκωμένα μάτια και αγκαλιές γεμάτες χαρά, υποδέχτηκαν οι οικογένειές τους τούς Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από τις ισραηλινές φυλακές.

Συνολικά 369 Παλαιστίνιοι αφέθηκαν ελεύθεροι το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου. Χαμάς και Ισραήλ προχώρησαν στην έκτη ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Εννέα Παλαιστίνιοι, που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια, έφτασαν στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και οι υπόλοιποι έφθασαν στη Χαν Γιούνις, μια πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, πριν από την αποφυλάκισή τους, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ ανάγκασε τους Παλαιστίνιους κρατούμενους να φορούν ρούχα, στα οποία αναγραφόταν η φράση «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε».

Σε φωτογραφίες που μοιράστηκαν οι ισραηλινές Αρχές οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι φορούν τα ρούχα αυτά, με το λογότυπο της Υπηρεσίας, το Άστρο του Δαβίδ και τη συγκεκριμένη φράση.

Όπως κατήγγειλαν οι Παλαιστίνιοι, η διαβίωση στις φυλακές χαρακτηριζόταν από σκληρές συνθήκες και παρατεταμένη κακομεταχείριση. Αναφέρθηκαν σε «κακή διατροφή» και «πείνα», ενώ σχολίασαν τη στέρηση ακόμα και των βασικών ειδών υγιεινής επί μήνες.

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι τους επιτρεπόταν να κάνουν ντους «κάθε 10 μέρες, για ένα λεπτό». Οι κρατούμενοι περιέγραψαν, επίσης, ότι υπέστησαν «ξυλοδαρμούς και κακομεταχείριση, ακόμα και τις τελευταίες ώρες πριν από την απελευθέρωσή τους».

Ανέφεραν επίσης ότι τους απαγορεύτηκε να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης ή να εκφράσουν τη χαρά τους για την αποφυλάκισή τους.

«Μας απείλησαν με δολοφονία αν επιστρέψουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μας παρακολουθούν, δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε», πρόσθεσαν.

Κάποιοι από τους Παλαιστίνιου που απελευθερώθηκαν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη, ενόψει της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο, τεσσάρων Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την άφιξή τους στη Ραμάλα.

«Οι ομάδες μας μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τέσσερις κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι στο σημείο υποδοχής [άφιξης του λεωφορείου που τους μετέφερε στη Ραμάλα] προς το νοσοκομείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός.

Palestinians gathered in Ramallah to welcome the detainees who were freed as part of the sixth batch of the prisoner exchange deal. pic.twitter.com/z3mRjtCSva

— Quds News Network (@QudsNen) February 15, 2025