Οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη και τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν στη Δυτική Όχθη για 25η ημέρα.

Δεν έχει τέλος το δράμα των κατοίκων στην Τζενίν

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι ισραηλινές επιδρομές έχουν αφήσει πίσω τους 25 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές που επικαλείται το Wafa, 470 υποδομές και κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί εντελώς από τις συνεχιζόμενες επιδρομές και οι κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ή νερό.

Τα σχολεία και οι υπηρεσίες υγείας έχουν κλείσει, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν κόψει το νερό στα τέσσερα βασικά νοσοκομεία στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από την Τζενίν:

The Israeli occupation forces continue the invasion of Jenin city and its refugee camp. الاحتلال يواصل اجتياح جنين و مخيمها pic.twitter.com/j3xiE0iiOK — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 13, 2025

The Israeli occupation army has razed all civilian infrastructure in the Faluja neighborhood of Jenin Camp, in the occupied West Bank.#WestbankUnderattack pic.twitter.com/ICUvILwUX6 — KhabarNews_English (@khabarnews_en) February 14, 2025

Καταγγελία για «φρικτά βασανιστήρια και κακοποίηση» Παλαιστίνιου κρατούμενου σε ισραηλινή φυλακή

Το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων (ASRA) αναφέρει ότι το Διεθνές Ίδρυμα Συμβάσεων θεωρεί την ισραηλινή διοίκηση των φυλακών υπεύθυνη για τη μεταχείριση του 59χρονου Παλαιστίνιου κρατούμενου Αμπάς Αλ-Σαγέντ από την Τουλκαρέμ, αφού άκουσε τη μαρτυρία ενός κρατούμενου από τη φυλακή Ραμόν.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο Αλ-Σαγέντ υποβλήθηκε σε «φρικτά βασανιστήρια και κακοποίηση».

«Η διοίκηση της φυλακής εισέβαλε στο κελί του κρατούμενου Αλ-Σαγέντ, τον ξυλοκόπησε άγρια και τον μετέφερε σε άγνωστη τοποθεσία», αναφέρει το ASRA σε δημοσίευμα στον ιστότοπό του.