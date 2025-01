Οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη και ιδιαίτερα στην πόλη και στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν για όγδοη συνεχόμενη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής τους, οι IDF κατεδάφισαν το τζαμί Χάμζα, το οποίο βρισκόταν στον προσφυγικό καταυλισμό, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Israeli occupation forces demolish Hamza Mosque in Jenin refugee camp as part of the ongoing campaign of ethnic cleansing in the refugee camp, ongoing for 8 days now. pic.twitter.com/lLfvlRWfKB

— Quds News Network (@QudsNen) January 28, 2025