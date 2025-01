Το Ιράν, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών του, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε Ισραήλ και ΗΠΑ ότι θα ήταν τρελοί αν έκαναν επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν «μια πολύ άσχημη καταστροφή» για την περιοχή.

Η προειδοποίηση του Ιράν ήρθε με την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

In a world-exclusive interview with Sky News, Iran’s foreign minister has said that the country is prepared to listen to Trump after he hinted that a new nuclear deal with the Middle East power would be ‘nice’.@DominicWaghorn has the latest from Tehranhttps://t.co/g55TCalR6i pic.twitter.com/84Xa3Qxe0E

— Sky News (@SkyNews) January 28, 2025