Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) λέει ότι όταν η ισραηλινή απαγόρευσή της τεθεί σε ισχύ στο τέλος του Ιανουαρίου, περίπου 50.000 παιδιά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη θα κινδυνεύσουν άμεσα να χάσουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Η UNRWA επανέλαβε ότι, παρά τις προσπάθειες του Ισραήλ να τη διαλύσει, η υπηρεσία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα λειτουργικό παλαιστινιακό κράτος.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

#EducationDay#WestBank: around 50,000 children who go to UNRWA schools are at risk of losing their access to education.

If the Israeli Parliament’s ban on UNRWA is implemented at the end of January, what will be the fate of these children?

The ban on UNRWA must not be… pic.twitter.com/HNKEWVwmJZ

— UNRWA (@UNRWA) January 24, 2025