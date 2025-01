«No Other Land»: Το ντοκιμαντέρ που περιγράφει τη σκληρή πραγματικότητα στη Δυτική Όχθη, υποψήφιο για Όσκαρ

Το «No Other Land» που γυρίστηκε το 2024 και παρουσιάζει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη είναι υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Όπως υπογραμμίζει το Al Jazeera, αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία διανομής του στις ΗΠΑ.

Η ιστορία διαδραματίζεται στην πόλη Μασάφερ Γιάτα και επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ ενός Παλαιστίνιου που προσπαθεί να καταγράψει την απώλεια της πατρίδας του και ενός Εβραίου Ισραηλινού δημοσιογράφου με τον οποίο συνεργάζεται για να καταγράψει τη βία των Ισραηλινών εποίκων.

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο των Μπασέλ Άντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Ζορ, τεσσάρων ακτιβιστών και μελών μιας παλαιστινιακής-ισραηλινής συλλογικότητας.

Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε δύο φορές στο σπίτι του Άντρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, όπου κατάσχεσε υπολογιστές και κάμερες.

Αντίθετα, συγχαρητήρια ανάρτηση για την υποψηφιότητα του «No Other Land» έκανε η οργάνωση Ισραηλινών βετεράνων Breaking the Silence.

Η ανάρτηση στο Χ:

Congratulations to our friends @basel_adra, @yuval_abraham, Hamdan Ballal and Rachel Szor on their nomination for Best Documentary! «No Other Land» provides a vital glimpse into the daily lives of Palestinians under constant threat of ethnic cleansing in Masafer Yatta#Oscars pic.twitter.com/S7xLy3Pli4

— Breaking the Silence (@BtSIsrael) January 23, 2025