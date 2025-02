Sean Diddy Combs: Μηνύει το NBC για 100 εκατ. για «εξωφρενικές θεωρίες συνωμοσίας»

Ο Sean Diddy Combs μήνυσε το NBC και το Peacock για την προβολή ντοκιμαντέρ που περιγράφει λεπτομερώς την άνοδό του στη μουσική βιομηχανία και το κύμα ισχυρισμών σεξουαλικής κακής συμπεριφοράς εναντίον του.

Η μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Combs, ο οποίος αντιμετωπίζει επί του παρόντος κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, είναι θύμα συκοφαντικής δυσφήμησης από τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ Diddy: The Making of a Bad Boy, το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους κατηγόρους του μεγιστάνα της μουσικής καθώς και άλλους πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιστή Al B. Sure!, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Kιμ Πόρτερ — η πρώην του και μητέρα τριών παιδιών του — δολοφονήθηκε.

Η καταγγελία του Combs, η οποία κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αναπαράχθηκε από το PEOPLE.

«[Το ντοκιμαντέρ] προωθεί ξεδιάντροπα θεωρίες συνωμοσίας που στερούνται θεμελίωσης στην πραγματικότητα, υπονοώντας επανειλημμένα ότι ο κύριος Combs είναι κατά συρροή δολοφόνος επειδή δεν μπορεί να είναι ‘σύμπτωση’ το ότι πολλά άτομα στο περιβάλλον του έχουν πεθάνει», υποστηρίζει η καταγγελία.

Η αγωγή αναφέρεται επίσης στον Courtney Burgess. Ο Diddy ισχυρίζεται ότι ο Burgess λέει ψέματα για το βίντεο που ισχυρίζεται ότι έχει με τον ιδρυτή της Bad Boy Records να επιτίθεται σεξουαλικά σε διασημότητες και ανηλίκους.

«Ο Burgess δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον κύριο Combs και δεν είχε ποτέ καμία σχέση με κανέναν από την οικογένεια του Mr. Combs», υποστηρίζει η καταγγελία.

«Παρόλα αυτά, ο Burgess έχει υποστηρίξει σε πολλές περιπτώσεις ότι η Kimberly Porter του παρείχε ένα αντίγραφο των απομνημονευμάτων της και τα βίντεο που απεικονίζουν τον κύριο Combs να επιτίθεται σεξουαλικά σε μεθυσμένες διασημότητες και ανηλίκους».

Η μήνυση ισχυρίζεται περαιτέρω ότι το NBC μετέδωσε τους ισχυρισμούς, παρόλο που «ήξερε ή αλόγιστα αγνόησε ότι ο Burgess δεν είχε τέτοια βίντεο».

Ο Combs υπέβαλε προηγουμένως μήνυση εναντίον του Burgess και του δικηγόρου του, Ariel Mitchell-Kidd, τον Ιανουάριο, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το NBC και Peacock δεν απάντησαν σε ερωτήσεις για τη μήνυση του Diddy.

«Εκμεταλλευόμενοι χονδροειδώς την εμπιστοσύνη του κοινού τους και αγωνιζόμενοι να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό τους για την πιο πρόστυχη έκθεση του Diddy, οι κατηγορούμενοι μετέδωσαν κακόβουλα και απερίσκεπτα εξωφρενικά ψέματα στο Diddy: The Making of a Bad Boy», λέει η δικηγόρος του Combs, Erica Wolff σε δήλωση στο PEOPLE.

«Στο υποτιθέμενο ντοκιμαντέρ, οι κατηγορούμενοι κατηγορούν τον κ. Combs για φρικτά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατά συρροή δολοφονίας και της σεξουαλικής επίθεσης ανηλίκων – γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς».

Οι κατηγορίες εναντίον του Diddy

Τους τελευταίους 16 μήνες, ο Diddy έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πάνω από 30 αγωγές που περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες, όπως απαγωγές, ναρκώσεις γυναικών, καταναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις με απειλές όπλων, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το BBC δημοσίευσε έρευνα όπου πάνω από 20 πρώην εργαζόμενοι της δισκογραφικής του Bad Boy Records περιέγραψαν ανησυχητικά περιστατικά που φέρεται να έγιναν κατά την άνοδο της εταιρείας τη δεκαετία του ‘90.

Ο Combs βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη και δηλώνει αθώος.