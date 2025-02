Μοντέλο, επιχειρηματίας και εγγονός γνωστού αθλητή: Αυτός είναι ο νέος «σύζυγος» της Κιμ Καρντάσιαν

Μετά από τρεις γάμους, που όλοι κατέληξαν σε έναν αλά reality χωρισμό, η Κιμ Καρντάσιαν ντύθηκε και πάλι νύφη. Αυτή τη φορά όμως για τη σειρά «All’s Fair», όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στις Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πόλσον και Νίσι Νας.

Φωτογραφίες που διέρρευσαν στο διαδίκτυο, δείχνουν την 44χρονη τηλεπερσόνα, επιχειρηματία και influencers, που στο σήριαλ υποδύεται μια επιτυχημένη δικηγόρο, να τρέχει στην παραλία, ντυμένη στα λευκά και να φιλιέται με τον «σύζυγό» της.

View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

Ποιος είναι, όμως, ο τέταρτος και «τυχερός» άντρας της Κιμ Καρντάσιαν; Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, ο Μάθιου Νόσκα είναι κάτι περισσότερο από ένας ηθοποιός.

Ο 32χρονος έχει γεννηθεί στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, όπου πήγε σχολείο, ενώ σπούδασε στο Seton Hill University, όπου έγινε δεκτός με μπασκετική υποτροφία. Κάτι που δεν πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, καθ΄λως ο Μάθιου είναι ο εγγονός του Σταν Νόσκα – παίκτης των Μπόστον Σέλτικς τη δεκαετία του ’40.

View this post on Instagram A post shared by Matthew Noszka (@matthew_noszka)

Το καλοκαίρι ενώ ήταν πρωτοετής φοιτητής, για έξτρα χαρτζιλίκι, ο Μάθιου Νόσκα άρχισε να εργάζεται στις κατασκευές – και κάπου εκεί ένα πρακτορείο μοντέλων με έδρα τη Νέα Υόρκη τον ανακάλυψε. Η πρώτη του δουλειά ήταν για τη Nike, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν συνεργασίες με τα μεγαλύτερα brand του πλανήτη, ανάμεσά τους τα Hugo Boss, Tom Ford, Ralph Lauren, Versace, Calvin Klein κ.α.

View this post on Instagram A post shared by Matthew Noszka (@matthew_noszka)

Από τις πασαρέλες δεν άργησε να έρθει και η πρώτη επαφή με τη βιομηχανία του θεάματος. Πήρε μικρούς ρόλους σε σειρές και ταινίες, ανάμεσά τους τα Star, Let it Snow, Perfect Addiction και No Hard Feelings – και τώρα το All’s Fair, όπου υποδύεται τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν. Ωστόσο, ο Μάθιου Νόσκα, για αυτό που είναι πιο περήφανος από όλα, είναι η δική του εταιρεία μηχανοκίνητου αθλητισμού: η 412 Motorsport με έδρα το Λος Άντζελες.

View this post on Instagram A post shared by Matthew Noszka (@matthew_noszka)

Όσο για την προσωπική του ζωή; Ο 32χρονος, μάλλον, δεν ψάχνει ιδιαίτερα να αποκατασταθεί. Είναι σε σχέση με το μοντέλο Ινάνα Σαρκίς, με την οποία έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 4χρονη Νόβα.