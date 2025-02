Στο νοσοκομείο μετά από τρομερή πτώση ο Χόρχε Μαρτίν (vid)

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, Χόρχε Μαρτίν, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Aurelius στο Νίλαϊ, μετά από ένα δεύτερο ατύχημα στη στροφή δύο κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των δοκιμών, σύμφωνα με ενημέρωση από την Aprilia.

Πριν του συγκεκριμένου συμβάντος, ο Μαρτίν είχε και άλλη πτώση, η οποία ωστόσο δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει τη μέρα. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος αγωνιζόμενος που έπεσε στο έδαφος αυτή την ημέρα. Λίγο αργότερα συνέβη και το ατύχημα στη στροφή 2, στο οποίο υπέστη ζημιά στο αριστερό πόδι και το δεξί του χέρι.

This was @88jorgemartin‘s awful highside in his first hours with the number 1 plate 💢

He’s at the hospital undergoing tests due to left foot and right hand pain. Updates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ 💪#MotoGP pic.twitter.com/2UQtHKOq1w

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 5, 2025