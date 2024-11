MotoGP: Ο Μαρτίν πήρε τον τίτλο

Ο Χόρχε Μαρτίν κατέκτησε τον «παρθενικό» τίτλο της καριέρας του στο MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης της Prima Pramac Racing τερμάτισε τρίτος στο σημερινό (17/11) grand prix της Βαρκελώνης, με το οποίο «έπεσε η αυλαία» για το 2024, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτό του ήταν αρκετό για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής μετά την ολοκλήρωση του «μαραθωνίου» των 20 αγώνων της χρονιάς.

Πριν από το σημερινό grand prix, ο «Martinator» είχε προβάδισμα 19 βαθμών σε σχέση με τον Ιταλό κάτοχο του τίτλου, Φραντσέσκο Μπανιάια, της Ducati Lenovo Team και ο Ισπανός χρειαζόταν να τερματίσει στις πρώτες εννέα θέσεις της κατάταξης για να κατακτήσει το «στέμμα», εφόσον ο Μπανιάια, ο οποίος εκκίνησε από την «pole position», έπαιρνε τη νίκη στον αγώνα.

