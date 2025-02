«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Σερβία, με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς να συνεχίζονται.

Στην χώρα πραγματοποιούνται καθημερινά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου.

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κατηγορούν τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς για διαφθορά και ζητούν την παραίτησή του.

Όλοι τους παραμένουν στο Νόβι Σαντ και συνεχίζουν τον αποκλεισμό της γέφυρας «Ελευθερία» στον ποταμό Δούναβη, που διαρρέει την πόλη.

Παρά το τσουχτερό κρύο πολλοί φοιτητές παρέμειναν στη γέφυρα καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, κάποιοι σε σκηνές και άλλοι τυλιγμένοι σε κουβέρτες.

Στο πλευρό τους έχουν χιλιάδες πολίτες. Αγρότες με τα τρακτέρ τους έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ μοτοσικλετιστές φτάνουν από ολόκληρη τη Σερβία. Επίσης, έχουν τη στήριξη των βετεράνων πολέμου, των απόστρατων των ενόπλων δυνάμεων και των ταξιτζήδων.

Όλοι μαζί ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας δικαιοσύνη και μία «κανονική, δημοκρατική κοινωνία».

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στους δρόμους στην ιστορία της Σερβίας», δήλωσε ο Dejan Bagarić, φοιτητής μεταπτυχιακού.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο, οι άνθρωποι είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι γιατί όλοι έχουν χορτάσει τη διαφθορά και αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ διεφθαρμένη».

Protesters arrive to BLOCK bridges in Serbia’s Novi Sad

Mass of students complete their 3-day march, packing bridges and halting ALL traffic#Serbia #Protests pic.twitter.com/mCumCVjvxA

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) February 1, 2025